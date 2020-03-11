Но о сути планируемых изменений не сообщается.

– Мы придерживались того, чтобы не нарушить принцип стабильного конституционного развития, – сказал Петр Миклашевич. – Надо сохранить те конституционные положения, которые действительно показали, что на их основе достигается мир и спокойствие, развивается экономика, социальная сфера. А в целом - чтобы изменения были направлены на социальный прогресс, модернизацию общества и дальнейшее динамичное развитие нашей страны.