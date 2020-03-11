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Конституционный суд выработал предложения по изменению Основного Закона Беларуси

Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич заявил, что уже выработаны предложения по изменению Конституции.

КС при работе над изменениями в Конституцию проанализировал положения Основного закона страны с учетом изменяющихся общественных отношений и реалий конституционного строительства, более 50 конституций зарубежных стран. В итоге выработаны определенные предложения по совершенствованию, сообщает БЕЛТА.

Но о сути планируемых изменений не сообщается.

– Мы придерживались того, чтобы не нарушить принцип стабильного конституционного развития, – сказал Петр Миклашевич. – Надо сохранить те конституционные положения, которые действительно показали, что на их основе достигается мир и спокойствие, развивается экономика, социальная сфера. А в целом - чтобы изменения были направлены на социальный прогресс, модернизацию общества и дальнейшее динамичное развитие нашей страны.
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