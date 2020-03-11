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Норвегия остановила учения НАТО в Арктике из-за распространения коронавируса

Норвегия решила прекратить военные учения НАТО в своем арктическом регионе в ответ на вспышку коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Около 14 тысяч военнослужащих из 10 стран прибыли в Норвегию для проведения учений НАТО вблизи северной границы альянса с Россией.

Норвежские военные заявили, что маневры, которые должны были продолжаться с 2 по 18 марта, должны были войти в интенсивную фазу 12 марта.

"Мы хотим сохранить нашу способность эффективно работать", - сказал генерал-лейтенант Руне Якобсен на пресс-конференции, когда объявил о преждевременном завершении учений.

В прошлый четверг военный лагерь в центре учений НАТО перешел в карантин после того, как одному из солдат поставили диагноз коронавирус.

Всего в Норвегии было обнаружено 277 случаев коронавируса.
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