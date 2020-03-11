+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Без неожиданностей. Совет федерации РФ поддержал обнуление сроков Путина

Верхняя палата российского парламента одобрила поправки в Конституцию. Голосование в Совете Федерации прошло через несколько часов после того, как поправки в третьем, окончательном чтении приняла Госдума РФ.

Внести поправки в Конституцию в середине января предложил Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Речь, в числе прочего, шла о том, чтобы перераспределить часть полномочий президента в пользу парламента, в частности, при формировании правительства. В первом чтении законопроект был принят 23 января.

Второе чтение прошло 10 марта. Ко второму чтению депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила, чтобы для действующего президента после вступления в силу новой редакции основного закона обнулились президентские сроки. Путин согласился при условии, что такую поправку одобрит Конституционный суд.

После того, как поправки одобрят региональные парламенты, изменения в Конституцию будут вынесены на общероссийское голосование. Оно намечено на 22 апреля.
Источник: meduza.io
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...
Владимир Подгол
Как Макей порулил Беларусью
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru