Перевыборы Лукашенко пройдут по его сценарию

Не скажу, что это мнение разделяет большинство людей. Но те, кто четверть века наблюдал за деятельностью Лукашенко в статусе руководителя государства, убедились — всякий раз, когда возникал вопрос о продолжение его полномочий, он решал этот вопрос в свою пользу, используя для этого все немалые доступные ему ресурсы.





И практически всегда перебарщивал, сообщая чистую правду постфактум. О том, например, что однажды, получив от ЦИКа предварительные итоги его перевыборов, он распорядился снизить свой высокий процент. Де мол, это сможет вызвать сомнение у европейцев.





И в эту правду верят все. Его сторонники рады, что он держит ситуацию под контролем, его оппоненты огорчаются, а допущенной к процессу юридически оформленной части оппозиции приходится сетовать на роль статиста. Что всякий раз только укрепляет позиции главного героя.





Благодаря этому он приобрел в обществе реноме бессмертного президента. Поэтому невозможное для любого политика, вероятно, в любой стране, самое одиозное заявление в нашей стране не вызывает отторжения. Например, рассказывая об итогах последних парламентских выборов, Лукашенко заявил:





«Я, как ответственный по Конституции за деятельность ветвей власти, должен был возглавить работу по формированию нашего парламента. Это естественно, это моя обязанность. И, естественно, я переживал и болел, чтобы наш парламент был работоспособным, чтобы я никогда больше не переживал того, что было в середине 90-х годов, когда я приходил в парламент и передо мной, и под трибунами валялись депутаты. Именно валялись, а не сидели. Такой был, видите ли протест. Нас тянули к тому, что переживают сегодня соседние государство. Особенно Украина».





Да, в Верховной Раде депутаты нередко могут и подраться, президентов, кажется, еще не били, но о своем намерении посетить Раду президент должен заранее сообщить депутатов. У него есть свое собственное место работы.





Если же серьезно рассказывать об украинских выборах, то они принципиально не похожи на выборы у нас.





Намедни Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) опубликовало финальный отчет по результатам наблюдения за парламентскими выборами в Беларуси в ноябре 2019 года, в котором содержится 32 рекомендации по совершенствованию избирательного процесса в стране.





По мнению авторов документа, это поможет привести процедуру выборов «в полное соответствие с требованиями ОБСЕ и другими международными обязательствами и стандартам демократических выборов».





В качестве первоочередных для выполнения называются 9 рекомендаций. Например, «закон должен толковаться и применяться так, чтобы были обеспечены равные условия для всех участников, подлинная конкуренция, свободное волеизъявление избирателей и целостность политического процесса».





Указывается, что белорусские власти, «должны привести законодательство, регулирующее свободу ассоциаций, собраний и выражения мнений, в соответствие с международными стандартами». Кроме того, властям рекомендуется «обеспечить право отдельных лиц и групп создавать без неоправданных ограничений свои собственные политические партии или политические организации, предоставлять им необходимые юридические гарантии для конкуренции друг с другом на равной основе».





БДИПЧ рекомендует властям гарантировать кандидатам, избирателям и наблюдателям реализацию их гражданских и политических прав, не опасаясь наказаний, мер административного воздействия или запугивания. А в случае нарушений прав, власти должны оперативно расследовать заявления о подобных фактах и реагировать на них.





Авторы документа, можно сказать по традиции, сделали рекомендации по реформированию СМИ, достаточно подробно остановились на подробностях процесса досрочного голосования.









Я убежден, что Лукашенко не хочет и не может принять рекомендации БДИПЧ как основание для реформы. С одной стороны, его собственный политический процесс представляется совершенным, с другой стороны, он не поддается перестройке.





Если даже снять административное давление на голосующих студентов досрочно, в студенчестве обязательно начнется брожение. Это относится и к СМИ, и к гарантии прав граждан на «организацию», а еще больше всего к организации конкуренции между субъектами процесса.





Она невозможна, поскольку разрушительна для системы. Сошлюсь на судьбу НИСЭПИ – старейшего независимого научного центра, проводившего исследования общество с начала 1992 года. В 2005 году, после ликвидации Верховным Судом Беларуси был перерегистрирован в Литве, а в 2018 году отказался от проведения опросов в Беларуси.





После того, как обнародовал итоги президентских выборов 2015 года, полученных после национального опроса: Лукашенко победил в первом туре, набрав 50,8% голосов. Его ближайшая соперница Татьяна Короткевич получила 22,3% голосов, пришедших на выборы избирателей.





Данные НИСЭПИ расходились с официальными результатами, объявленными ЦИК – Лукашенко победил с результатом 83,5% голосов, Короткевич – 4,4% Такие опросы НИСЭПИ проводились регулярно, они всегда расходились с официальными. По его данным, в 2010 году за Лукашенко проголосовали 58%, в 2006-м – 63%, в 2001-м – 57%.





К данным опросов НИСЭПИ публика относилась скептически: сторонники Лукашенко их игнорировали, его противники считали их подтасованными в пользу Лукашенко. Но поскольку (лучшего зеркала у нас нет), присматривались к НИСЭПИ. А власти терпели, пока «независимые социологи» фактически дезавуировали официальные итоги выборов.





Разумеется, независимо от того, как и в каком объеме Лукашенко реализует рекомендации БДИПЧ, выборы, точнее, перевыборы, пройдут по его сценарию. Возможно, будет организован и второй тур, в котором он конкурентно победит. Это будет рискованно и дорого, но иного способа умилостивить европейцев нет.





20 июля 2004 года гражданская инициатива «Партнерство» завила о начале досрочного наблюдения за выборами депутатов в Национальное собрание Беларуси. По словам координатора инициативы Николая Астрейко, она зародилась осенью 2002 года как ответ на возникшее после президентских выборов 2001 года в обществе разочарование и апатию.





Цель инициативы – содействие решению насущных проблем граждан и развитию в стране гражданского общества, в том числе проведению свободных выборов. По его словам, наблюдатели будут отслеживать чистоту избирательных кампаний кандидатов как от власти, так и от оппозиции. Пока долгосрочное наблюдение за ходом выборов осуществляет 1500 человек.





К непосредственному голосованию «Партнерство» рассчитывало привлечь 3000 наблюдателей. Это хватало для охвата 25% избирательных участков и получения объективного заключения избирательного процесса.





Что из этого получилось? «Партнерству» было отказано в регистрации в качестве общественной организации, а в феврале 2006 года активисты «инициативы» накануне были арестованы и впоследствии осуждены к различным срокам заключения.





Например, Энира Броницкая была приговорена к 6 месяцам лишения свободы за незаконную организацию деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда или участи в их деятельности.





После освобождения Броницкая встретилась с журналистами: «Основной целью «Партнерства» было наблюдение за выборами. На данный момент (2007 г. – К. С.) мы пришли к выводу, что в нашей стране эта деятельность безрезультатна – нас все равно остановят. Уж слишком сильно не соотносится вопрос риска и результата. Однако будут и другие организации, с другими целями и задачами».









Несомненно, появятся во множестве, если Лукашенко выполнит рекомендации БДИПЧ по обеспечению «свободы ассоциаций, собраний и выражения мнений в соответствии с международными стандартами».





Если этого не произойдет, все вопросы и ответы по поводу «выборы-перевыборы», повиснут в воздухе.