Бывший охранник Лукашенко в суде: Признаю вину полностью

Напомним, 16 фигурантов дела обвиняют в получении и даче взяток во время поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.





Среди обвиняемых - представители госорганов и банков, крупные бизнесмены.





Андрей Втюрин находится под стражей и в суде сидит в клетке. Он обвиняется в получении взяток на сумму более 190 тысяч долларов и подстрекательстве к даче взятки на сумму 15 тысяч долларов.





Втюрин был задержан при получении взятки от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси.





- Вину признаю в полном объеме. Но у меня есть сомнения в классификации моих действий, - сказал уверенным голосом Втюрин.





В эту среду зачитали обвинения и другим фигурантам уголовного дела. Так, бизнесмен Владимир Томченко, который обвиняется в том, что дал взятку Втюрину на сумму не менее 9 тысяч долларов, сказал, что признает свою вину. Признал свою вину и Владимир Казанцев - он тоже давал взятку Втюрину.





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Андреем Подгорным, заместителем начальника Главного управления информационных технологий Национального банка, получил Феликс Касперович, председатель правления «Белорусского межбанковского расчетного центра» - не меньше 868 750 долларов. Как писала " Комсомолка ", остальные фигуранты уголовного дела получали взятки, которые впечатляют своим размером. Так, самую крупную взятку, как сообщали в КГБ, вместе с, заместителем начальника Главного управления информационных технологий Национального банка, получилпредседатель правления «Белорусского межбанковского расчетного центра» - не меньше 868 750 долларов.





Сергея Сиводедова, генерального директора «Белтелеком», обвиняют в получении не менее 470 000 долларов и 15 000 евро взяток.





А Владимира Жилина, фактического руководителя компании «Мобильный сервис», обвиняют в даче взяток на общую сумму 900 250 долларов.









Учитывая вышеназванные суммы, а также тот факт, что взятки Втюрин получал как минимум последние 5 лет, не исключено, что 190 тысяч долларов - это лишь то, что чекистам (дело вел КГБ) удалось отследить и доказать.