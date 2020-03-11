+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Надо выиграть время" Меркель сделала мрачный прогноз по распространению коронавируса

До 70% населения Германии, вероятно, будет инфицировано новым коронавирусом, который сейчас распространяется по всему миру.


Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет "Европейская правда".

"Когда вирус уже есть на территории, у населения нет иммунитета и не существует лечения, тогда от 60% до 70% населения будут заражены", - сказала она на пресс-конференции в Берлине.

Меркель отметила, что необходимо максимально сосредоточиться на замедлении распространения вируса.

"Этот процесс должен быть сосредоточен на том, чтобы не перегружать систему здравоохранения, замедляя распространение вируса ... Речь идет о том, чтобы выиграть время", - добавила она.

Меркель выступила после того, как самое популярное ежедневное издание Bild назвало ситуацию в Германии "коронахаосом".

Она отметила, что в четверг проведет встречу с премьерами всех 16 федеральных земель.


Министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что закрытие границ Германии для предотвращения распространения вируса не сработает, и отклонил призывы запретить въезд из Италии.

По последним данным, в Германии зарегистрировали 1296 случаев вируса и две смерти.

Тем временем количество жертв заболевания на территории наиболее пострадавшей в Европе Италии по состоянию на вечер 10 марта составляет 631.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: IX. ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Павел Севярынец
Каронавірус. Лукашэнку чхаць на народ!
Ольга Карач
Лукашенко уничтожил страну, а каяться предлагают...
Владимир Подгол
Как Макей порулил Беларусью
Петр Рудковский
Канапацкая, праймерыз і іншыя жарсці


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru