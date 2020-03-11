"Надо выиграть время" Меркель сделала мрачный прогноз по распространению коронавируса
До 70% населения Германии, вероятно, будет инфицировано новым коронавирусом, который сейчас распространяется по всему миру.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет "Европейская правда".
"Когда вирус уже есть на территории, у населения нет иммунитета и не существует лечения, тогда от 60% до 70% населения будут заражены", - сказала она на пресс-конференции в Берлине.
Меркель отметила, что необходимо максимально сосредоточиться на замедлении распространения вируса.
"Этот процесс должен быть сосредоточен на том, чтобы не перегружать систему здравоохранения, замедляя распространение вируса ... Речь идет о том, чтобы выиграть время", - добавила она.
Меркель выступила после того, как самое популярное ежедневное издание Bild назвало ситуацию в Германии "коронахаосом".
Она отметила, что в четверг проведет встречу с премьерами всех 16 федеральных земель.
Министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что закрытие границ Германии для предотвращения распространения вируса не сработает, и отклонил призывы запретить въезд из Италии.
По последним данным, в Германии зарегистрировали 1296 случаев вируса и две смерти.
Тем временем количество жертв заболевания на территории наиболее пострадавшей в Европе Италии по состоянию на вечер 10 марта составляет 631.
15:21 11/03/2020
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