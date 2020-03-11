Сергей Черечень: Я заработал не один миллион долларов
Политик и бизнесмен Сергей Черечень рассказал "Белорусскому партизану" не только о том, как готовится к президентским выборам.
О бизнесе
– Сергей, давайте с самого начала. Расскажите о себе. Кто вы?
– Прежде всего, я человек, который любит свою Родину. Человек с конкретными целями и пониманием окружающего мира. Я много работал для своей семьи и своего бизнеса, теперь хочу накопленный опыт и знания масштабировать – во благо Беларуси и белорусов.
Я человек дела, и работа для меня – это возможность самовыражения и реализации поставленных жизненных целей. Сейчас моя цель – построить в Беларуси страну возможностей. Страну, гражданам которой будут по-доброму завидовать школьники и студенты, рабочие и бизнесмены, молодые семьи и пенсионеры других стран.
А с биографией более подробно можно познакомиться на моём сайте www.20-20.by.
– О вашей биографии мало информации в открытом доступе. Чем занимались до того, как решили пойти в политику?
– Я работал в управлении кризис-менеджмента холдинга «Атлант-М», после чего открыл несколько компаний в различных сферах деятельности. Одна из них – ООО «Монтаж Техника» – должна была выступать заказчиком строительства многоквартирных домов в Минске.
Финансирование мы привлекли из частных фондов, но по итогу из 5 объектов, работу над которыми мы вели и в которые инвестировали довольно немалые средства, были срезаны на стадии заключения инвестиционных договоров. На «моих» площадках началась работа примерно через полгода, но уже другими компаниями.
Я хорошо помню слова Жанны Бирич, которая на тот момент возглавляла комитет инвестиций. После положительной резолюции, на тот момент председателя Мингорисполкома Николая Ладутько, о возможности заключения договора с нами, Жанна сказала: «Мне председатель не указ, пусть не лезет не в свои вопросы».
И строить начали не мы, как вы понимаете. Политика инвестора не подразумевала взяток должностным лицам, а в нашей стране, к огромному сожалению, это очень большая статья расходов.
Два года я отработал по проектам увеличения сетки присутствия «Газпром Нефть», мы много площадок проработали, но из-за изменения конъектуры рынка, проект был заморожен.
Я рассказываю про неудачные проекты для того, что бы вы поняли, что я живу и работаю, как и вы, в этой стране и очень хорошо по себе понял все те сложности, с которыми мы сталкиваемся.
Главное, чему я научился за всё это время – нельзя сдаваться. Жизнь состоит из белых и тёмных полос и всегда надо идти вперёд.
Ещё интересный случай. Моя компания выиграла тендер на приобретение участка для строительства производственной базы, но примерно 5 месяцев с нами не хотели подписывать договор. Мы пошли в суд и, как вы думаете, что случилось?
В 5 часов утра меня забрали из тёплой постели, кем-то уважаемые, наверное, люди, и долго «уговаривали» отказаться от земельного участка и объекта недвижимости. Я согласился, вариант был просто хороший, а не подарок, но осадочек остался.
Когда я возглавлю страну – это будет другая Беларусь. Беларусь для людей, идей и справедливости.
– В своих интервью вы упоминали, что общественно-политической деятельностью заинтересовались еще в студенческие годы и занимались реализацией студенческих проектов. Что это были за проекты?
– Я не получил общежитие как иногородний студент, хоть и поступил на бюджет. Столкнулся с риелторами, которые разводили людей и вместо услуг продавали воздух. Мне хотелось создать службу поддержки и взаимодействия студентов, но Минюст решил иначе. 3 раза без объяснения причин нам было отказано в регистрации. На тот момент это меня притормозило. Нужно было зарабатывать.
– Как вы занялись бизнесом? С чего все начиналось?
– Идей всегда много. На первом этапе главное – оценка того, насколько проект жизнеспособен. У меня всегда есть пару предложений по стартапам. Последний крупный проект, который я оценивал, это проект по мусоропереработке. При финансировании начального этапа на 2млн. $ окупаемость, по оценке, не превышала трёх лет.
Но в данной ситуации потенциальные партнёры не прошли проверку на риски. А изначально всё складывалось более чем банально. Я, работая в компании, заработал начальный капитал и совместно с друзьями открыл компанию по импорту и оптовой торговле запасными частями к спецтехнике. Это направление до сих пор успешно работает.
– В какой сфере находятся ваши бизнес-интересы?
– Сейчас компании, в которых я принимал участие, работают в сфере торговли, производства, услуг и IT.
– Вы заработали в бизнесе миллион долларов? Если не миллион, то сколько?
– Миллион заработал и не один, но деньги – это не самоцель. Любой бизнесмен в нашей стране прекрасно знает, что если остановиться, то всё рухнет. Постоянно необходимо реинвестирование.
Многие знакомые, которые вели бизнес в РБ, жаловались на то, что много телодвижений, а денег нет. И даже при миллионных оборотах компаний – живых денег нет. Это реалии современной Беларуси. Работа ради работы. Из-за повальных просроченных задолженностей и нечестных правил игры.
О парламентских выборах
– Как к вашей общественно-политической работе относятся партнёры и бизнес-сообщество?
– Относятся с пониманием и поддержкой. Мы стабильно растём. И это меня радует. Я могу рассчитывать на людей, а они в свою очередь могут рассчитывать на меня. Это очень важно в том, что мы делаем. Я командный игрок, хоть и всегда максимально нагружаюсь сам. Люди видят во мне здравомыслящего человека, а это – основа для начала работы.
Я всегда рад новым знакомствам и открыт к общению. Меня легко найти в соцсетях, и если вы заинтересованы в развитии Беларуси и в крепком плече, – пишите. Конкретные предложения ускорят взаимодействия. Чем раньше начнём совместную работу, тем быстрее получим необходимый результат.
– Вы участвовали в парламентской компании 2016 года. Какие у вас остались впечатления от той кампании?
– Я уже прошёл 3 компании. Мне не надо рассказывать, по каким правилам живёт наша страна и как всё происходит. Я чётко вижу проблему и буду с ней бороться.
– Вы действительно верили в то, что можете стать депутатом? Разве вам неизвестно, как у нас в стране устроена процедура выборов?
– Я знаю, что наши ребята будут во всех органах власти, в т.ч. в законодательных структурах. Но это не произойдёт ежеминутно. Мы работаем в этом направлении.
– Для чего вы хотели пойти в парламент?
– Можно верить всему, что говорят, а можно перепроверить. Я привык доверять, но проверять. И только собственный опыт может быть воспринят человеком как истинный. Если бы я попал в парламент, я бы отстаивал интересы людей и не боялся бы быть несистемным политиком.
Но я не попал и оценил степень противодействия системы. Как я уже говорил, первична оценка проблемы. Всему своё время. Я не сомневаюсь в том, что наша команда решит все проблемы.
– Не жалеете о том, что занялись политикой?
– Я занялся работой для своей страны. Сложно, но у меня есть перед ней моральные обязательства.
– Ваш бизнес из-за политических амбиций успел пострадать?
– Да, я не могу уделять ему должного внимания. Но я изначально был готов к этому
и учел риски.
О спецслужбах
– Ощущали ли вы внимание со стороны спецслужб, которые явно не могли оставить без внимания бизнесмена, решившего заняться политикой?
– Я периодически сталкиваюсь с нестандартными вопросами в повседневной жизни. Но привык их решать самостоятельно. В политику я шёл с осознанием вопроса. Я подготовил базис для работы и знаю свои возможности. Если ко мне есть вопросы, я готов их обсудить. Но пустые разговоры о вечном меня мало интересуют.
– Выходит, ваша активность на политическом поле осталась без внимания этих органов? Ведь даже с рядовыми активистами пытаются наладить контакты, а уж тем более с председателем партии…
– Повторюсь: я контактный человек, и много с кем общаюсь. Меня не единожды пытались заставить сделать что-то, что мне не нравилось. Но это сделать, мягко скажем, не просто.
Сейчас я не бизнесмен, я политик и представитель общественного мнения. Со мной можно разговаривать, но я делаю то, что считаю нужным для моей страны и моих избирателей. Время покажет, кто прав.
– Как вы оцениваете вообще политическую жизнь в стране? Есть ли у вас единомышленники в государственных структурах? С кем у вас более близкие отношения в оппозиционной среде?
– Единомышленников у меня много. И это люди очень различного круга. В нашей стране не реально сделать что-нибудь в одиночку. Мы продолжаем создание сильной команды, которой по плечу любые вызовы.
– Кто из белорусских и зарубежных политиков вам наиболее симпатичен?
– Мой пример честности и самоотверженности в политике – Станислав Шушкевич. Тот человек, который всегда ставил интересы государства превыше собственных интересов. Из зарубежных политиков я не могу выделить кого-то конкретно, я не знаю их настолько близко, чтобы провести глубокую оценку.
Но как образ мне симпатичен Зеленский, хотя ему, на мой взгляд, не хватает жёсткости.
– Что вас связывает с экономистом Виктором Терещенко?
– Мы знакомы, общаемся. Люди должны находить общий язык.
О бывших премьер-министрах и белорусском языке
– В одном из интервью вы не смогли назвать предшественника нынешнего премьер-министра Сергея Румаса. Сейчас можете это сделать?
– Зачем? Вопросы, которые есть в Википедии и не несут смысловой нагрузки, не должны отвлекать от работы.
– Вы признавались, что на ваше формирование оказало влияние советское наследие. Что вы имели в виду, если учесть, что родились вы в 1985-ом году, а СССР развалился в 1991-ом?
– Если кто-то скажет, что с 1991-го года мы ежесекундно стали жить и думать по-другому, я улыбнусь, и не буду спорить.
– Какая идеология вам близка?
– Социал-демократия оптимально учитывает интересы всех слоёв населения. Мы не должны скатываться в крайности. Наша страна – это большая семья и в ней нет любимчиков. Равные права, обязанности и здоровая конкуренция. Плюс социальные гарантии. Это идеология, которая мне по душе.
– Чем отличается социал-демократия от коммунизма?
– Она посередине между социализмом и либерализмом, с ответственностью за инфраструктуру для жизни и социальные гарантии. И при этом никто не учит людей, как надо жить, оставляя право выбора. Уважение демократических ценностей и прав граждан – в этом отличительная особенность социал-демократии.
– Два года назад в одном из интервью вы обещали подтянуть свои знания по белорусскому языку. Сегодня вы в состоянии общаться на родном языке? Как часто практикуете такое общение?
– Я вельмi добра разумею беларускую мову i здолны падтрымаць размову. Але маё асяроддзе – гэта рускамоўныя людзi, ды i думаю я таксама на рускай мове. Гэта, дарэчы, да пытання аб уплыве СССР на нашу рэчаiснасць.
– Какими вы видите отношения между Беларусью и Россией в будущем?
– Мы соседи и я очень хорошо отношусь к русским людям. Надеюсь на то, что руководство двух стран не испортят эти отношения. Люди и правительство в наших странах – это разные планеты, к сожалению. А в целом нам нужно взаимодействие на уровне двух независимых и равноправных субъектов.
– Какой вектор внешней политики, на ваш взгляд, наиболее перспективен для нашей страны?
– Сложный вопрос. Пока я не могу провести комплексную оценку вариантов. Надо рассматривать вопрос из перспектив для страны и для белорусов. А там очень много подводных камней, о которых мы не знаем. Если рассматривать на уровне обывателя, то нам нужна своя сильная независимая страна со многими европейскими демократическими ценностями и традициями.
О батутном спорте и медийных активах
– Чем вы увлекаетесь? Как проводите свободное время?
– У меня очень мало свободного времени. И стараюсь его проводить с семьёй. Раз, максимум два, в неделю бываю в тренажёрном зале. Всё остальное время в работе. Раз в год на 10 дней летаю на отдых – это и есть мой отпуск.
– Какую книгу вы сейчас читаете?
– Новостную ленту.
– Какой фильм из недавно просмотренных произвел на вас впечатление?
– Я разделяю фильмы на плохие и хорошие. Без особых впечатлений. В дороге сейчас смотрю сериал «Силиконовая долина». Хороший фильм, но не думаю, что всем зайдёт.
– Спортом каким-то вы занимаетесь? В хоккей играть умеете?
– Второго плохого хоккеиста у нас не будет. Я когда был школьником, занимался батутным спортом, остановился на КМС. Дальше необходимо было выбирать между учёбой и спортом. Я выбрал образование. Могу с друзьями в футбол поиграть, как уже говорил, хожу в тренажёрный зал.
– Какую музыку вы слушаете? Кто ваш любимый исполнитель?
– Музыка только для фона. Я всеяден, если мелодия нравится.
– Как бизнесмен вы наверняка рассчитываете на определенные дивиденды. Каким образом ваши вложения в политическую деятельность могут вернуться с прибылью лично для вас?
– Для меня эта работа, которая приносит моральное удовлетворение. Если белорусы через какое-то время скажут спасибо за то, что мы делаем и еще сделаем – это и будет главный профит. Реальное уважение за деньги не купишь.
– Вы не разочаровались в политической деятельности? Что вас мотивирует? Какие цели вы перед собой ставите?
– Я не привык получать быстрый результат. Работа на перспективу – это всегда долгий процесс. Главный мотиватор – это люди, которые нас поддерживают и верят в нас. Я не могу их подвести. Наша основная цель – заслужить возможность построить Беларусь для жизни, а не для жалкого существования.
– Появлялась информация, что вы обладаете активами в медийной сфере. Это правда? О каких СМИ идет речь? Что вас связывает с информационным ресурсом spektr.by и еженедельником «БелГазета»?
– Я работаю с многими ресурсами в медийной сфере. Spektr я создавал как информационную ленту, с «БелГазетой» мы хорошие друзья, как и со многими другими СМИ.
– Вы практически не критикуете действующего президента страны Александра Лукашенко. С чем это связано?
– Я изначально являюсь его оппонентом и не считаю нынешний путь развития нашей страны успешным. При авторитарном режиме нельзя сказать, что виноваты все, но только не президент. В первую очередь наша критика – это критика в адрес президента вне зависимости от того, какой институт из им созданных мы сейчас обсуждаем.
– За кого вы сами голосовали на президентских выборах в 2015-ом, 2010-ом, 2006-ом годах?
– Против всех.
О праймеризе и президентских выборах
– Когда вы решили участвовать в президентских выборах и почему?
– Когда голосовал против всех и не видел перспективы для нашей страны. На этих выборах я надеюсь дать и себе и людям проголосовать за будущее.
– Вам только в мае исполнится 35 лет. Не рановато в президенты? Или вы просто хотите стать самым молодым кандидатом?
– И в 60 лет можно и половины не увидеть того, с чем пришлось столкнуться мне. Я не сижу и не жду подходящего момента или с моря погоды, я беру и делаю. Пропускаю через себя информацию и иду дальше. Я не утверждаю, что я знаю больше других. Я говорю лишь о том, что опыта у меня достаточно для работы в должности президента Республики Беларусь.
– В вашем окружении есть люди, которые имеют опыт участия в президентских выборах? С кем-то из бывших кандидатов в президенты вы общаетесь?
– Многие из бывших лидеров президентских штабов сейчас в моей команде. Мы сочетаем опыт и новый взгляд в своей работе.
Я общаюсь практически со всеми адекватными людьми из политической сферы.
– Вы реально верите в то, что сумеете собрать необходимые 100 тысяч подписей для своего выдвижения?(Если да, то какими силами планируете собирать подписи? Сколько людей у вас есть для этого в партии? На чью поддержку рассчитываете?
– Это подъёмная цифра для моей команды. Мы уже сейчас формируем инициативные группы во всех регионах страны для сбора подписей и дальнейшей агитации. Большинство наших друзей и партнеров – это люди, которым небезразлична судьба Беларуси. Общее число людей, которых мы планируем задействовать в сборе подписей, – около 1500 человек.
– Почему вы не стали принимать участие в праймериз по определению единого кандидата от оппозиции?
– Праймериз проходит в рамках коалиции. Мне изначально так казалось. Но как мы видим, ситуация там ещё более нестабильная.
Мы – полноценная структура, которая способна самостоятельно участвовать в президентской гонке. Нам не нужно для этого объединяться с людьми, имеющими другие взгляды. У них уже 25 лет своё позиционирование и свои разборки, а наш коллектив не хочет отвлекаться от работы.
– Какие цели ставите перед собой на президентскую кампанию?
– Целей много. Мы должны укрепить свои позиции, создать понятный месседж для избирателей, объединить разочаровавшихся людей и показать гражданам новую перспективу. Мы будем бороться за голоса и новых сторонников. Результатом нашей работы должна стать победа на президентских выборах.
Я прекрасно понимаю, что в этом году честной компании не получится и победить будет чрезвычайно сложно, но основная цель у нас сформирована, и мы будем бороться за ее достижение.
– Ваше участие в выборах – это пока лишь заявление о намерениях или вы всерьез занимаетесь этим? От чего будет зависеть ваше окончательное решение по участию в кампании?
– Заявления у нас не делаются на пустом месте. Мы активно готовимся к кампании.
– Кто входит в вашу команду? На чью поддержку рассчитываете? С кем консультируетесь?
– В общей сложности в мой штаб сегодня входит 30 человек из различных сфер нашей жизни: бизнесмены, активисты, юристы и аналитики. Люди, которых я хорошо знаю и на которых могу положиться. Мы рассчитываем на свой жизненный опыт и поддержку людей с запросами на здравый смысл.
В процессе работы штаба мы принимаем решения на основе оценки представленных аргументов по различному спектру вопросов.
– Вас ставят в один ряд с Олегом Гайдукевичем и называют вероятным спарринг-партнером действующего президента. Как к этому относитесь?
– Олег является номенклатурным политиком с единственным вектором на пропаганду и популяризацию действующей власти. Ставленник своего отца. Когда дерутся хоккеисты из одной команды, это глупо выглядит. Я уверен, что его поставят в кандидаты для массовки, так как он не представляет реального интереса для электората.
– Ходят слухи, что вы рассчитываете на поддержку со стороны неких пророссийски настроенных сил. Так ли это?
– Ходят слухи, что отменят слухи. Я самостоятельный политик. Спросите об этом лучше Владимира Путина. И если он скажет, что меня финансирует, то я попрошу проверить, кто же ворует мои деньги.
– С кем из числа уже заявивших о своем намерении участвовать в выборах у вас имеются схожие взгляды? С кем-то из этих людей вы готовы выступать сообща?
– Нет. Точечное взаимодействие по общим вопросом возможно. Но долгосрочная работа исключена, я им не верю.
– С какой программой вы намерены участвовать в выборах? Что хотите предложить избирателям в первую очередь?
– Наша программа ориентирована на тех, кто занимает активную позицию по жизни, Основной акцент – на экономике, как драйвере всего в современном мире. Я понимаю, что сейчас этой повесткой никого не удивишь, но одно дело заявить об этом в программе и совсем другое – реализовать на практике, а в идеале – ещё и с пониманием дела.
Реформа судебной системы, возврат гражданам права голоса и реорганизация государственной системы в сторону сервиса для граждан из того, что мы имеем сейчас, перестройка команды с лояльных на, компетентных руководителей.
– Чем ваша предвыборная программа способна заинтересовать или удивить?
– Программа прагматичная и взвешенная. В нашей стране понятно, что делать и как. Но не понятно, кому это нужно и кто на это способен. Могу с уверенностью заявить, что победив на выборах, я ни секунду не буду колебаться, и вся работа будет направлена только на улучшение жизни граждан нашей страны.
– Какие три или пять основных действий вы готовы осуществить в качестве главы государства?
– 1. Провести смену вертикали на компетентных руководителей с сокращением госаппарата. 2. Аудит всех государственных активов и пассивов. 3. Внедрение ответственности должностных лиц за бездействие, повлекшее за собой негативный или нулевой эффект. 4. Создание министерства инвестиций. 5. Перезапуск статьи 16 УПК РБ по презумпции невиновности.
– Под каким главным девизом вы намерены идти на выборы?
– Страна для людей, новых идей и справедливости.
– Если предположить, что вас зарегистрируют в качестве кандидата, то какой результат вы сочтете для себя приемлемым?
– Мы должны заручиться поддержкой большинства.
О водке и гомофобии
– Вы употребляете алкоголь? Какой ваш любимый напиток?
– Я могу выпить по случаю или в хорошей компании, но исключительно в рамках разумного. Белое сухое вино мне по душе.
– Как вы относитесь к инициативе по декриминализации и легализации легких наркотиков?
– Это не моя тема. Но я за снижение сроков заключения при первом правонарушении для потребителей и за введение для них условной ответственности. По распространителям надо работать жёстко.
– Какова ваша позиция по вопросам гомофобии в нашей стране и как вы относитесь к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией?
– Это люди, которые будут жить в свободной стране с традиционными ценностями. Со стандартными правами и обязанностями. Но без права пропаганды.
– Вы верующий человек?
– Я придерживаюсь христианских ценностей и стараюсь жить по их правилам.
– Какую национальную символику вы считаете более подходящей для нашей страны – нынешнюю или ту, что была до 1995-го года?
– Я за историческую символику.
– О чем вы мечтаете?
– Мечтаю остаться в памяти белорусов достойным президентом своей страны.
"Белорусский партизан"
14:01 11/03/2020
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