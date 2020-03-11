Сергей Черечень: Я заработал не один миллион долларов

О бизнесе

– Сергей, давайте с самого начала. Расскажите о себе. Кто вы?





– Прежде всего, я человек, который любит свою Родину. Человек с конкретными целями и пониманием окружающего мира. Я много работал для своей семьи и своего бизнеса, теперь хочу накопленный опыт и знания масштабировать – во благо Беларуси и белорусов.





Я человек дела, и работа для меня – это возможность самовыражения и реализации поставленных жизненных целей. Сейчас моя цель – построить в Беларуси страну возможностей. Страну, гражданам которой будут по-доброму завидовать школьники и студенты, рабочие и бизнесмены, молодые семьи и пенсионеры других стран.

А с биографией более подробно можно познакомиться на моём сайте www.20-20.by.





– О вашей биографии мало информации в открытом доступе. Чем занимались до того, как решили пойти в политику?





– Я работал в управлении кризис-менеджмента холдинга «Атлант-М», после чего открыл несколько компаний в различных сферах деятельности. Одна из них – ООО «Монтаж Техника» – должна была выступать заказчиком строительства многоквартирных домов в Минске.





Финансирование мы привлекли из частных фондов, но по итогу из 5 объектов, работу над которыми мы вели и в которые инвестировали довольно немалые средства, были срезаны на стадии заключения инвестиционных договоров. На «моих» площадках началась работа примерно через полгода, но уже другими компаниями.





Я хорошо помню слова Жанны Бирич, которая на тот момент возглавляла комитет инвестиций. После положительной резолюции, на тот момент председателя Мингорисполкома Николая Ладутько, о возможности заключения договора с нами, Жанна сказала: «Мне председатель не указ, пусть не лезет не в свои вопросы».





И строить начали не мы, как вы понимаете. Политика инвестора не подразумевала взяток должностным лицам, а в нашей стране, к огромному сожалению, это очень большая статья расходов.





Два года я отработал по проектам увеличения сетки присутствия «Газпром Нефть», мы много площадок проработали, но из-за изменения конъектуры рынка, проект был заморожен.





Я рассказываю про неудачные проекты для того, что бы вы поняли, что я живу и работаю, как и вы, в этой стране и очень хорошо по себе понял все те сложности, с которыми мы сталкиваемся.





Главное, чему я научился за всё это время – нельзя сдаваться. Жизнь состоит из белых и тёмных полос и всегда надо идти вперёд.





Ещё интересный случай. Моя компания выиграла тендер на приобретение участка для строительства производственной базы, но примерно 5 месяцев с нами не хотели подписывать договор. Мы пошли в суд и, как вы думаете, что случилось?





В 5 часов утра меня забрали из тёплой постели, кем-то уважаемые, наверное, люди, и долго «уговаривали» отказаться от земельного участка и объекта недвижимости. Я согласился, вариант был просто хороший, а не подарок, но осадочек остался.





Когда я возглавлю страну – это будет другая Беларусь. Беларусь для людей, идей и справедливости.





– В своих интервью вы упоминали, что общественно-политической деятельностью заинтересовались еще в студенческие годы и занимались реализацией студенческих проектов. Что это были за проекты?





– Я не получил общежитие как иногородний студент, хоть и поступил на бюджет. Столкнулся с риелторами, которые разводили людей и вместо услуг продавали воздух. Мне хотелось создать службу поддержки и взаимодействия студентов, но Минюст решил иначе. 3 раза без объяснения причин нам было отказано в регистрации. На тот момент это меня притормозило. Нужно было зарабатывать.





– Как вы занялись бизнесом? С чего все начиналось?





– Идей всегда много. На первом этапе главное – оценка того, насколько проект жизнеспособен. У меня всегда есть пару предложений по стартапам. Последний крупный проект, который я оценивал, это проект по мусоропереработке. При финансировании начального этапа на 2млн. $ окупаемость, по оценке, не превышала трёх лет.





Но в данной ситуации потенциальные партнёры не прошли проверку на риски. А изначально всё складывалось более чем банально. Я, работая в компании, заработал начальный капитал и совместно с друзьями открыл компанию по импорту и оптовой торговле запасными частями к спецтехнике. Это направление до сих пор успешно работает.





– В какой сфере находятся ваши бизнес-интересы?





– Сейчас компании, в которых я принимал участие, работают в сфере торговли, производства, услуг и IT.





– Вы заработали в бизнесе миллион долларов? Если не миллион, то сколько?





– Миллион заработал и не один, но деньги – это не самоцель. Любой бизнесмен в нашей стране прекрасно знает, что если остановиться, то всё рухнет. Постоянно необходимо реинвестирование.





Многие знакомые, которые вели бизнес в РБ, жаловались на то, что много телодвижений, а денег нет. И даже при миллионных оборотах компаний – живых денег нет. Это реалии современной Беларуси. Работа ради работы. Из-за повальных просроченных задолженностей и нечестных правил игры.





О парламентских выборах

– Как к вашей общественно-политической работе относятся партнёры и бизнес-сообщество?





– Относятся с пониманием и поддержкой. Мы стабильно растём. И это меня радует. Я могу рассчитывать на людей, а они в свою очередь могут рассчитывать на меня. Это очень важно в том, что мы делаем. Я командный игрок, хоть и всегда максимально нагружаюсь сам. Люди видят во мне здравомыслящего человека, а это – основа для начала работы.





Я всегда рад новым знакомствам и открыт к общению. Меня легко найти в соцсетях, и если вы заинтересованы в развитии Беларуси и в крепком плече, – пишите. Конкретные предложения ускорят взаимодействия. Чем раньше начнём совместную работу, тем быстрее получим необходимый результат.





– Вы участвовали в парламентской компании 2016 года. Какие у вас остались впечатления от той кампании?





– Я уже прошёл 3 компании. Мне не надо рассказывать, по каким правилам живёт наша страна и как всё происходит. Я чётко вижу проблему и буду с ней бороться.





– Вы действительно верили в то, что можете стать депутатом? Разве вам неизвестно, как у нас в стране устроена процедура выборов?





– Я знаю, что наши ребята будут во всех органах власти, в т.ч. в законодательных структурах. Но это не произойдёт ежеминутно. Мы работаем в этом направлении.





– Для чего вы хотели пойти в парламент?





– Можно верить всему, что говорят, а можно перепроверить. Я привык доверять, но проверять. И только собственный опыт может быть воспринят человеком как истинный. Если бы я попал в парламент, я бы отстаивал интересы людей и не боялся бы быть несистемным политиком.





Но я не попал и оценил степень противодействия системы. Как я уже говорил, первична оценка проблемы. Всему своё время. Я не сомневаюсь в том, что наша команда решит все проблемы.





– Не жалеете о том, что занялись политикой?





– Я занялся работой для своей страны. Сложно, но у меня есть перед ней моральные обязательства.





– Ваш бизнес из-за политических амбиций успел пострадать?





– Да, я не могу уделять ему должного внимания. Но я изначально был готов к этому

и учел риски.





О спецслужбах

– Ощущали ли вы внимание со стороны спецслужб, которые явно не могли оставить без внимания бизнесмена, решившего заняться политикой?





– Я периодически сталкиваюсь с нестандартными вопросами в повседневной жизни. Но привык их решать самостоятельно. В политику я шёл с осознанием вопроса. Я подготовил базис для работы и знаю свои возможности. Если ко мне есть вопросы, я готов их обсудить. Но пустые разговоры о вечном меня мало интересуют.





– Выходит, ваша активность на политическом поле осталась без внимания этих органов? Ведь даже с рядовыми активистами пытаются наладить контакты, а уж тем более с председателем партии…





– Повторюсь: я контактный человек, и много с кем общаюсь. Меня не единожды пытались заставить сделать что-то, что мне не нравилось. Но это сделать, мягко скажем, не просто.





Сейчас я не бизнесмен, я политик и представитель общественного мнения. Со мной можно разговаривать, но я делаю то, что считаю нужным для моей страны и моих избирателей. Время покажет, кто прав.





– Как вы оцениваете вообще политическую жизнь в стране? Есть ли у вас единомышленники в государственных структурах? С кем у вас более близкие отношения в оппозиционной среде?





– Единомышленников у меня много. И это люди очень различного круга. В нашей стране не реально сделать что-нибудь в одиночку. Мы продолжаем создание сильной команды, которой по плечу любые вызовы.





– Кто из белорусских и зарубежных политиков вам наиболее симпатичен?





– Мой пример честности и самоотверженности в политике – Станислав Шушкевич. Тот человек, который всегда ставил интересы государства превыше собственных интересов. Из зарубежных политиков я не могу выделить кого-то конкретно, я не знаю их настолько близко, чтобы провести глубокую оценку.





Но как образ мне симпатичен Зеленский, хотя ему, на мой взгляд, не хватает жёсткости.





– Что вас связывает с экономистом Виктором Терещенко?





– Мы знакомы, общаемся. Люди должны находить общий язык.





О бывших премьер-министрах и белорусском языке

– В одном из интервью вы не смогли назвать предшественника нынешнего премьер-министра Сергея Румаса. Сейчас можете это сделать?





– Зачем? Вопросы, которые есть в Википедии и не несут смысловой нагрузки, не должны отвлекать от работы.





– Вы признавались, что на ваше формирование оказало влияние советское наследие. Что вы имели в виду, если учесть, что родились вы в 1985-ом году, а СССР развалился в 1991-ом?





– Если кто-то скажет, что с 1991-го года мы ежесекундно стали жить и думать по-другому, я улыбнусь, и не буду спорить.





– Какая идеология вам близка?





– Социал-демократия оптимально учитывает интересы всех слоёв населения. Мы не должны скатываться в крайности. Наша страна – это большая семья и в ней нет любимчиков. Равные права, обязанности и здоровая конкуренция. Плюс социальные гарантии. Это идеология, которая мне по душе.





– Чем отличается социал-демократия от коммунизма?





– Она посередине между социализмом и либерализмом, с ответственностью за инфраструктуру для жизни и социальные гарантии. И при этом никто не учит людей, как надо жить, оставляя право выбора. Уважение демократических ценностей и прав граждан – в этом отличительная особенность социал-демократии.





– Два года назад в одном из интервью вы обещали подтянуть свои знания по белорусскому языку. Сегодня вы в состоянии общаться на родном языке? Как часто практикуете такое общение?





– Я вельмi добра разумею беларускую мову i здолны падтрымаць размову. Але маё асяроддзе – гэта рускамоўныя людзi, ды i думаю я таксама на рускай мове. Гэта, дарэчы, да пытання аб уплыве СССР на нашу рэчаiснасць.





– Какими вы видите отношения между Беларусью и Россией в будущем?





– Мы соседи и я очень хорошо отношусь к русским людям. Надеюсь на то, что руководство двух стран не испортят эти отношения. Люди и правительство в наших странах – это разные планеты, к сожалению. А в целом нам нужно взаимодействие на уровне двух независимых и равноправных субъектов.





– Какой вектор внешней политики, на ваш взгляд, наиболее перспективен для нашей страны?





– Сложный вопрос. Пока я не могу провести комплексную оценку вариантов. Надо рассматривать вопрос из перспектив для страны и для белорусов. А там очень много подводных камней, о которых мы не знаем. Если рассматривать на уровне обывателя, то нам нужна своя сильная независимая страна со многими европейскими демократическими ценностями и традициями.





О батутном спорте и медийных активах

– Чем вы увлекаетесь? Как проводите свободное время?





– У меня очень мало свободного времени. И стараюсь его проводить с семьёй. Раз, максимум два, в неделю бываю в тренажёрном зале. Всё остальное время в работе. Раз в год на 10 дней летаю на отдых – это и есть мой отпуск.





– Какую книгу вы сейчас читаете?





– Новостную ленту.





– Какой фильм из недавно просмотренных произвел на вас впечатление?





– Я разделяю фильмы на плохие и хорошие. Без особых впечатлений. В дороге сейчас смотрю сериал «Силиконовая долина». Хороший фильм, но не думаю, что всем зайдёт.





– Спортом каким-то вы занимаетесь? В хоккей играть умеете?





– Второго плохого хоккеиста у нас не будет. Я когда был школьником, занимался батутным спортом, остановился на КМС. Дальше необходимо было выбирать между учёбой и спортом. Я выбрал образование. Могу с друзьями в футбол поиграть, как уже говорил, хожу в тренажёрный зал.





– Какую музыку вы слушаете? Кто ваш любимый исполнитель?





– Музыка только для фона. Я всеяден, если мелодия нравится.





– Как бизнесмен вы наверняка рассчитываете на определенные дивиденды. Каким образом ваши вложения в политическую деятельность могут вернуться с прибылью лично для вас?





– Для меня эта работа, которая приносит моральное удовлетворение. Если белорусы через какое-то время скажут спасибо за то, что мы делаем и еще сделаем – это и будет главный профит. Реальное уважение за деньги не купишь.





– Вы не разочаровались в политической деятельности? Что вас мотивирует? Какие цели вы перед собой ставите?





– Я не привык получать быстрый результат. Работа на перспективу – это всегда долгий процесс. Главный мотиватор – это люди, которые нас поддерживают и верят в нас. Я не могу их подвести. Наша основная цель – заслужить возможность построить Беларусь для жизни, а не для жалкого существования.





– Появлялась информация, что вы обладаете активами в медийной сфере. Это правда? О каких СМИ идет речь? Что вас связывает с информационным ресурсом spektr.by и еженедельником «БелГазета»?





– Я работаю с многими ресурсами в медийной сфере. Spektr я создавал как информационную ленту, с «БелГазетой» мы хорошие друзья, как и со многими другими СМИ.





– Вы практически не критикуете действующего президента страны Александра Лукашенко. С чем это связано?





– Я изначально являюсь его оппонентом и не считаю нынешний путь развития нашей страны успешным. При авторитарном режиме нельзя сказать, что виноваты все, но только не президент. В первую очередь наша критика – это критика в адрес президента вне зависимости от того, какой институт из им созданных мы сейчас обсуждаем.





– За кого вы сами голосовали на президентских выборах в 2015-ом, 2010-ом, 2006-ом годах?





– Против всех.





О праймеризе и президентских выборах

– Когда вы решили участвовать в президентских выборах и почему?





– Когда голосовал против всех и не видел перспективы для нашей страны. На этих выборах я надеюсь дать и себе и людям проголосовать за будущее.





– Вам только в мае исполнится 35 лет. Не рановато в президенты? Или вы просто хотите стать самым молодым кандидатом?





– И в 60 лет можно и половины не увидеть того, с чем пришлось столкнуться мне. Я не сижу и не жду подходящего момента или с моря погоды, я беру и делаю. Пропускаю через себя информацию и иду дальше. Я не утверждаю, что я знаю больше других. Я говорю лишь о том, что опыта у меня достаточно для работы в должности президента Республики Беларусь.





– В вашем окружении есть люди, которые имеют опыт участия в президентских выборах? С кем-то из бывших кандидатов в президенты вы общаетесь?





– Многие из бывших лидеров президентских штабов сейчас в моей команде. Мы сочетаем опыт и новый взгляд в своей работе.





Я общаюсь практически со всеми адекватными людьми из политической сферы.





– Вы реально верите в то, что сумеете собрать необходимые 100 тысяч подписей для своего выдвижения?(Если да, то какими силами планируете собирать подписи? Сколько людей у вас есть для этого в партии? На чью поддержку рассчитываете?





– Это подъёмная цифра для моей команды. Мы уже сейчас формируем инициативные группы во всех регионах страны для сбора подписей и дальнейшей агитации. Большинство наших друзей и партнеров – это люди, которым небезразлична судьба Беларуси. Общее число людей, которых мы планируем задействовать в сборе подписей, – около 1500 человек.





– Почему вы не стали принимать участие в праймериз по определению единого кандидата от оппозиции?





– Праймериз проходит в рамках коалиции. Мне изначально так казалось. Но как мы видим, ситуация там ещё более нестабильная.





Мы – полноценная структура, которая способна самостоятельно участвовать в президентской гонке. Нам не нужно для этого объединяться с людьми, имеющими другие взгляды. У них уже 25 лет своё позиционирование и свои разборки, а наш коллектив не хочет отвлекаться от работы.





– Какие цели ставите перед собой на президентскую кампанию?





– Целей много. Мы должны укрепить свои позиции, создать понятный месседж для избирателей, объединить разочаровавшихся людей и показать гражданам новую перспективу. Мы будем бороться за голоса и новых сторонников. Результатом нашей работы должна стать победа на президентских выборах.





Я прекрасно понимаю, что в этом году честной компании не получится и победить будет чрезвычайно сложно, но основная цель у нас сформирована, и мы будем бороться за ее достижение.





– Ваше участие в выборах – это пока лишь заявление о намерениях или вы всерьез занимаетесь этим? От чего будет зависеть ваше окончательное решение по участию в кампании?





– Заявления у нас не делаются на пустом месте. Мы активно готовимся к кампании.





– Кто входит в вашу команду? На чью поддержку рассчитываете? С кем консультируетесь?





– В общей сложности в мой штаб сегодня входит 30 человек из различных сфер нашей жизни: бизнесмены, активисты, юристы и аналитики. Люди, которых я хорошо знаю и на которых могу положиться. Мы рассчитываем на свой жизненный опыт и поддержку людей с запросами на здравый смысл.





В процессе работы штаба мы принимаем решения на основе оценки представленных аргументов по различному спектру вопросов.





– Вас ставят в один ряд с Олегом Гайдукевичем и называют вероятным спарринг-партнером действующего президента. Как к этому относитесь?





– Олег является номенклатурным политиком с единственным вектором на пропаганду и популяризацию действующей власти. Ставленник своего отца. Когда дерутся хоккеисты из одной команды, это глупо выглядит. Я уверен, что его поставят в кандидаты для массовки, так как он не представляет реального интереса для электората.





– Ходят слухи, что вы рассчитываете на поддержку со стороны неких пророссийски настроенных сил. Так ли это?





– Ходят слухи, что отменят слухи. Я самостоятельный политик. Спросите об этом лучше Владимира Путина. И если он скажет, что меня финансирует, то я попрошу проверить, кто же ворует мои деньги.





– С кем из числа уже заявивших о своем намерении участвовать в выборах у вас имеются схожие взгляды? С кем-то из этих людей вы готовы выступать сообща?





– Нет. Точечное взаимодействие по общим вопросом возможно. Но долгосрочная работа исключена, я им не верю.





– С какой программой вы намерены участвовать в выборах? Что хотите предложить избирателям в первую очередь?





– Наша программа ориентирована на тех, кто занимает активную позицию по жизни, Основной акцент – на экономике, как драйвере всего в современном мире. Я понимаю, что сейчас этой повесткой никого не удивишь, но одно дело заявить об этом в программе и совсем другое – реализовать на практике, а в идеале – ещё и с пониманием дела.





Реформа судебной системы, возврат гражданам права голоса и реорганизация государственной системы в сторону сервиса для граждан из того, что мы имеем сейчас, перестройка команды с лояльных на, компетентных руководителей.





– Чем ваша предвыборная программа способна заинтересовать или удивить?





– Программа прагматичная и взвешенная. В нашей стране понятно, что делать и как. Но не понятно, кому это нужно и кто на это способен. Могу с уверенностью заявить, что победив на выборах, я ни секунду не буду колебаться, и вся работа будет направлена только на улучшение жизни граждан нашей страны.





– Какие три или пять основных действий вы готовы осуществить в качестве главы государства?





– 1. Провести смену вертикали на компетентных руководителей с сокращением госаппарата. 2. Аудит всех государственных активов и пассивов. 3. Внедрение ответственности должностных лиц за бездействие, повлекшее за собой негативный или нулевой эффект. 4. Создание министерства инвестиций. 5. Перезапуск статьи 16 УПК РБ по презумпции невиновности.





– Под каким главным девизом вы намерены идти на выборы?





– Страна для людей, новых идей и справедливости.





– Если предположить, что вас зарегистрируют в качестве кандидата, то какой результат вы сочтете для себя приемлемым?





– Мы должны заручиться поддержкой большинства.





О водке и гомофобии

– Вы употребляете алкоголь? Какой ваш любимый напиток?





– Я могу выпить по случаю или в хорошей компании, но исключительно в рамках разумного. Белое сухое вино мне по душе.





– Как вы относитесь к инициативе по декриминализации и легализации легких наркотиков?





– Это не моя тема. Но я за снижение сроков заключения при первом правонарушении для потребителей и за введение для них условной ответственности. По распространителям надо работать жёстко.





– Какова ваша позиция по вопросам гомофобии в нашей стране и как вы относитесь к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией?





– Это люди, которые будут жить в свободной стране с традиционными ценностями. Со стандартными правами и обязанностями. Но без права пропаганды.





– Вы верующий человек?

– Я придерживаюсь христианских ценностей и стараюсь жить по их правилам.





– Какую национальную символику вы считаете более подходящей для нашей страны – нынешнюю или ту, что была до 1995-го года?





– Я за историческую символику.





– О чем вы мечтаете?





– Мечтаю остаться в памяти белорусов достойным президентом своей страны.