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В России окончательно признали беларусов носителями русского языка

Совет Федерации РФ одобрил в среду правительственный закон об отмене экзамена для граждан Беларуси и Украины для получения статуса носителей русского языка.

Согласно части 1 статьи 331 федерального закона "О гражданстве РФ", иностранцев или лиц без гражданства по результатам собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России или ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ, передает ria.ru

Одобренный закон даёт возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных законом "О гражданстве РФ".


Напомним, принятие закона позволяет упростить беларусам и украинцам процедуру получения российского гражданства.
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