Госдума дала дорогу Путину к пожизненному правлению





Законом на уровне Конституции РФ закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями, передает ТАСС





В Конституцию добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа.





Закон предусматривает как внесение изменений в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.





Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате пройдет сегодня. И со стопроцентной уверенностью можно говорить, что законопроект будет одобрен.





Таким образом Путин сможет баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 году и править Россией до 2036 года, если, конечно, доживет - ему тогда исполнится уже 86 лет.