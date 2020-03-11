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Госдума дала дорогу Путину к пожизненному правлению

Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции, который предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.


Законом на уровне Конституции РФ закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями, передает ТАСС

В Конституцию добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа.

Закон предусматривает как внесение изменений в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате пройдет сегодня. И со стопроцентной уверенностью можно говорить, что законопроект будет одобрен.

Таким образом Путин сможет баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 году и править Россией до 2036 года, если, конечно, доживет - ему тогда исполнится уже 86 лет.
"Белорусский партизан"
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