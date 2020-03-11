







Он отмечает, как пишет Блумберг, после выступления россиян «никто не мог ничего сказать от шока». Министр нефти Ирана сказал, что «это было худшее заседания ОПЕК на его памяти». Но россияне забыли, что говорят с королями, а не холопами. Саудиты приняли вызов.





По словам политолога, теперь Саудовская Аравия отвечает персонально Москве, как саудиты уже ответили в 1986 году, когда было увеличено количество добывающейся нефти и при этом сброшена цена. Читайте также – Саудовская Аравия объявила России, что игры окончены. Цена 30-30+ за баррель может стать критической для России, экономика которой завязана сугубо на экспорте нефти.