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Историк: россияне забыли, что говорят с королями, а не холопами. Саудиты приняли вызов

Россияне посчитали, что коронавирус и зеленая энергетика разрушает рынок нефти, и поэтому подумали, что бюджет саудитов еще больше зависит он цены на нефть, чем в России, и приперлись на заседание ОПЕК с такой позицией, что все министры буквально потеряли дар речи от российской наглости. Мол, вам надо, вы и спасайте рынок, при том, что от них ждали только 20% всех сокращений. Об этом в своем блоге пишет историк и политолог Александр Палий.



Он отмечает, как пишет Блумберг, после выступления россиян «никто не мог ничего сказать от шока». Министр нефти Ирана сказал, что «это было худшее заседания ОПЕК на его памяти». Но россияне забыли, что говорят с королями, а не холопами. Саудиты приняли вызов.

По словам политолога, теперь Саудовская Аравия отвечает персонально Москве, как саудиты уже ответили в 1986 году, когда было увеличено количество добывающейся нефти и при этом сброшена цена. Читайте также – Саудовская Аравия объявила России, что игры окончены. Цена 30-30+ за баррель может стать критической для России, экономика которой завязана сугубо на экспорте нефти.
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