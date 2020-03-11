Решение Путина об обнулении сроков было принято в последний момент – СМИ
Издание «Медуза» со ссылкой на собственные источники сообщает, что глава Кремля Владимир Путин собирался уйти из власти после того, как в 2024 году завершатся его президентские полномочия. Однако внешние вызовы и, скорее всего, силовики, повлияли на то, что, в конечном счете, российский президент принял решение об обнулении своих сроков на посту главы государства.
Также известно, что предложение Валентины Терешковой начать отсчет сроков президента заново оказалось для ее коллег по Госдуме абсолютной неожиданностью. Подобную возможность ранее в парламенте не обсуждали, а соответствующее решение было принято самим Путиным в последний момент.
По словам одного из собеседников издания, особое внимание нужно обратить на то, что никто заранее парламентариев не готовил к голосованию за данную поправку. Знать, утверждает источник, могли только спикер Вячеслав Володин и глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Сам Путин прибыл в Госдуму спустя два часа после оглашения правок, а его речь была готова и отпечатана.
«Очевидно, что речь писала не сама Терешкова, ее писали в Кремле. Визит президента в Госдуму был явно хорошо подготовлен — его втиснули в график, Путин не задержался, почти не опоздал», — пояснил источник в парламенте.
09:47 11/03/2020
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