







«Ничего принципиально нового, разумеется, не случилось - ни в историческом плане, ни на путинском отрезке русской истории.





Что он не уйдет, было понятно давно.





Что никаких рычагов, чтобы выковырять его из трона, у нас нет, тоже было понятно давно.





Вопрос, каким именно образом Путин оформит свое пожизненное, с самого начала был интересом чисто научным. (Кому-нибудь интересно, какую должность занимал Сталин? партийную, советскую?)





Ну да, не стали заморачиваться шашнями с Госсоветом и Беларусью, отымели Конституцию в открытую, под удачный денек, по случаю короновируса. А кого стесняться? Нас, что ли? Оно даже честнее, когда в открытую.





Ну, Терешкову откопали для потехи - это, действительно, креатив так креатив. (Все разом частушку вспомнили, - и как она болталась в космосе куском несчастным; хоть какой-то праздник на нашей улице).





А так, повторяю, ровным счетом ничего не произошло.





Эмоций, конечно, мы положенную порцию на-гора выдали, руками повсплескивали, слов сказали несколько фром зе самый боттом оф зэ харт...





Ждали, когда он умрет - теперь будем ждать, когда сдохнет.





А так все идет своим путем - типовым, универсальным. Империя в процессе распада, пожизненный солнцеликий цезарь, память предков, победы в провинциях, террор внутри, охреневшие преторианцы, продажные сенаторы, отмороженные детки, растление, вырождение... И так раз, и еще раз, и еще много, много раз, а потом, конечно, Аттила.





Раскосый такой. И страшно благодарный Путину и Ко за то, что даже воевать не надо будет с этой бессмысленной пустоватой равниной.





Кстати, пяти веков, как Риму, нам, я думаю, не понадобится. Рим-то у нас, вы ж помните, третий, пересортица».