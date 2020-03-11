Какие последствия для Беларуси может иметь транзит власти в России?

Стоит ли Беларуси искать новых стратегических партнеров на замену России?

Минула ли угроза потери суверенитета? Может, это хорошее время, чтобы поискать менее опасного стратегического партнера?

Политолог Павел Усов полагает, что каких-то радикальных изменений в политической системе или внешней политике в России не произойдет:





«То, что происходит в России, – это вырабатывание каких-то механизмов сохранения власти в пределах правящей группы ФСБ-КГБ, которая пришла к власти с Путиным в 2000 году. Пока не произойдет реальной демократизации в России, для Беларуси будет серьезная угроза с востока и всегда будет сохраняться угроза потери независимости», цитирует Белсат.





На положительные для Беларуси моменты, которые есть в этой ситуации, обращает внимание философ и методолог Владимир Мацкевич:





«Мы можем не обращать внимания на то, что делают в России, а сами определять свою судьбу, пока они занимаются своими делами».





Как понравиться США?

На некоторые итоги визита Майка Помпео в Беларусь обращает внимание экономический обозреватель портала «Белрынок» Татьяна Маненок. Она отмечает, что сейчас, когда Беларусь готовится вступить во Всемирную торговую организацию, большое значение имеет статус экономики страны, который ранее определялся как «переходная экономика». Результатом потепления отношений может быть изменение статуса на «рыночную».





«Уже известно, что профильные организации Соединенных Штатов Америки начали пересмотр этого статуса и, возможно, Беларусь получит статус страны с рыночной экономикой, что очень важно для страны, которая вступает в такую всемирную организацию», – говорит Татьяна Маненок.





Но эксперт по международному праву Александра Богуславская подчеркивает: речь скорее не об установлении хороших отношений, а об их нормализации, ведь США очень беспокоит ситуация с правами человека в Беларуси.





«Это для Китая в Беларуси совсем несущественны права человека, демократия и связанные с этим вопросы. Но США все время обращают на это внимание, – утверждает Александра Богуславская. – И даже сам Помпео во время визита говорил, что ситуация с правами человека в Беларуси пока недостаточно [хорошая. – Прим. belsat.eu], чтобы США сняли санкции с Беларуси».

Возможно ли сотрудничество с Евросоюзом?

Директор института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич думает, что Евросоюз более терпим в вопросах нарушения прав человека в Беларуси, поскольку одобряет изменения, которые произошли за последнее время:





«Ситуация с правами человека не есть на данный момент большим препятствием, так как отчасти европейские структуры довольны тем прогрессом в этой области, который произошел за последние 3-5 лет».





Но директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий обращает внимание на отсутствие институционального фундамента таких отношений, что может стать препятствием в сотрудничестве с Евросоюзом.





«Мы сегодня не можем подписать тех секторальных документов, которые предусмотрены даже инициативой «Восточное партнерство», – объясняет Арсений Сивицкий. – И в первую очередь это связано с позицией Литвы, которая блокирует подписание этих документов из-за строительства Белорусской атомной станции в Островце».





Может ли Китай занять место России?

Китаевед Ольга Кулай характеризует белорусско-китайские отношения следующим образом. Китай для Беларуси – источник финансирования, а развитие отношений с ним – инструмент диверсификации. Сам же Китай заинтересован в присутствии в регионе. Кроме того, углубление отношений – дополнительный аргумент в переговорах с Россией:





«Белорусская сторона начала использовать этот белорусско-китайский нарратив в контексте переговоров с Россией», – говорит специалист.





Тем не менее, Ольга Кулай подчеркивает: история российско-белорусских отношений значительно богаче истории отношений китайско-белорусских, поэтому и белорусская сторона, и китайская понимают, что в ближайшее время Китай не сможет занять место России.

Кого же выбрать?

Арсений Сивицкий характеризует сегодняшнюю ситуацию как тупик: каждый из стратегических партнеров Беларуси требует уступок. Разница в том, что уступки России могут привести к потере суверенитета, в отличие от уступок другим странам. Но он обращает внимание, что есть и другая сторона медали:





«Этот тупик – это также и возможности, чтобы переконфигурировать нашу внешнюю политику и в том числе отношения с Российской Федерацией».







