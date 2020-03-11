Григорий Василевич. Как пишет Sputnik, изменения Конституции Беларуси могут коснуться расширения полномочий местных советов в части формирования экономической базы и контрольные полномочия парламента, такое мнение высказал завкафедрой конституционного права БГУ и один из разработчиков Основного закона страны

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"На мой взгляд, исходя из четверти века нашего развития и стабильности созданной нами политической системы, стоило бы заняться существенным преобразованием местного управления и самоуправления. Это позволит придать новые импульсы участию граждан в управлении делами государства. Можно было бы также расширить полномочия местных советов с точки зрения формирования экономической базы, подумать и о контрольных полномочиях парламента", – сказал Василевич в рамках круглого стола, организованного изданием "СБ. Беларусь сегодня" ко Дню Конституции 15 марта.





О возможном в перспективе изменении Конституции президент страны Александр Лукашенко заявил два года назад. При этом он воздержался от комментариев, в каком именно ключе могут быть сделаны эти изменения. В настоящее время создана рабочая группа, которая трудится над новой редакцией Основного закона. При этом каких-то сроков, к которым должен быть готов проект закона, в Администрации президента не называют.









Василевич отметил роль, которую играет президент при принятии решений, но высказал мнение, что "важно усилить роль парламента".





"Глава государства не уходит от личной ответственности и старается должным образом сам наладить в государстве всю работу. Но также важно усилить роль парламента, повысить роль субъектов законодательной инициативы", – отметил юрист.

При этом он высказал мнение о нецелесообразности возвращения к однопалатному парламенту, который существовал в Беларуси до 1996 года.





"Те, кто считает, что две палаты — это излишество, зачастую исходят из сегодняшнего положения вещей, когда исполнительная и законодательная ветви власти хорошо взаимодействуют и работают. Это действительно большое достижение. Но в острых ситуациях противостояния, конфликта вторая палата может выступить оппонентом по отношению к первой. И возражения о том, что в условиях унитарного государства двухпалатный парламент ни к чему, несостоятельны: верхняя палата — это палата территориального представительства, позволяющая слышать голос территорий", — высказал мнение Василевич.





По его мнению, часть изменений могут коснуться также сформулированных в Конституции прав, свобод и обязанностей граждан, а также социальной ответственности бизнеса.



