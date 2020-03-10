Выбор Путина: окольный маршрут по пути Лукашенко

Судя по всему, и Путин сделает то же самое. Предложение Валентины Терешковой обнулить президентские сроки нынешнего хозяина Кремля, дружная поддержка этой инициативы большинством Думы, скорый приезд Путина в Думу по приглашению спикера и даже написанный текст или тезисы, в которые президент России заглядывал во время выступления в Думе, комментируя «неожиданную» идею бывшей космонавтки — все это свидетельствует о том, что идея Терешковой была не ее личной инициативой, а запланированной и согласованной операцией. Различных предложений, как изменить Конституцию России, были сотни, однако только по поводу «обнуления» Путина пригласили в Думу, он быстро приехал и сказал скорее «да», чем «нет».





Определенные сомнения вызывает лишь чрезвычайно усложненный маршрут, по которому Путин решил пройти путь, проделанный его белорусским коллегой еще 16 лет назад.





Зачем было затевать сложную конституционную реформу, чтобы через два месяца после начала процесса озвучить устами Терешковой ключевую идею проекта? Зачем было вводить российскую публику в заблуждение и в смущение идеей реанимации роли Госсовета, зачем было создавать иллюзию, что предполагается сделать Путина российским «елбасы» по образцу Назарбаева? Зачем было настаивать на сохранении ограничения двумя президентскими сроками и делать выбор в пользу гораздо менее юридически чистой схемы с обнулением президентских сроков действующего президента?





Одно из объяснений заключается в том, что Путин — легалист, поклонник правил и буквы закона. Он это продемонстрировал еще в 2008 году, когда уступил место в Кремле верному Дмитрию Медведеву. Никакие внутрироссийские обстоятельства его тогда к этому не принуждали, ничто не мешало и тогда по примеру того же Лукашенко и центральноазиатских авторитарных правителей отбросить отяготительное ограничение в два срока. Ну вот что-то мешало. Возможно, представление, что Россия — не Беларусь и не Узбекистан. Так сказать, я немею перед Законом.





Ну вот и сейчас пункт о двух сроках Путин в своих конституционных предложениях сделал даже более жестким, не не более двух сроков подряд, а не более двух сроков вообще. Ну, а обнуление — так это особый случай, форс-мажор. А так закон нерушим.





Другое объяснение — в византийской традиции усложненных многоходовок. Усложненность эта — не из любви к искусству, это своеобразный механизм обратной связи с обществом, система пробных шаров.





Запустим идею изменения Конституции с Госсоветом и посмотрим, кто что скажет, кто как отреагирует. Два месяца в России многие, в том числе и лояльные «трону» люди, искренне недоумевали — так, а в чем фишка-то, для чего все затевается?

Назарбаевым или Ли Кван Ю Путин хочет стать после 2024 года? Говорит — нет, не хочу, это двоевластие, угроза смуты, страх перед которой на Руси — очень архетипичный и глубокий. Так определитесь уже, объясните.





Два месяца армия пропагандистов объясняла обществу все величие и необходимость изменений, смысл которых не был понятен и им самим. Что создавало готовность к любым, но хотя бы понятным шагам.





Ну вот какая-то ясность и наступила. Впрочем, тоже не факт. Царские думы выше дум простых смертных. Путин, выступая в Думе, ведь не сказал — спасибо, принимаю ваше предложение, почту за честь, так сказать. Сказал — а пусть Конституционный суд решит, конституционно ли это предложение. Ясно, что КС решит, как решит или уже решил Путин. Но Путин может решить по-разному, игра в тайну может и продолжаться. Вариант с Госсоветом ведь еще не совсем закрыт.





Да даже если предложение Терешковой станет пунктом Конституции, он ведь не обяжет Путина баллотироваться в 2024 году. Он может оставить себе актуальный набор вариантов — и новый президентский срок, и вариант елбасы, и даже уход.





Но все же представляется, что наиболее вероятный сценарий — это принятие предложения Терешковой, народное одобрение его в апреле и Путин — президент РФ и в 2024 году, и в 2030-м.

