Материал озаглавлен «Раскрутку Катыни одобрил Гитлер: кто на самом деле убивал поляков?». По версии Шведа, в расстреле виновны не советские власти, а немецкие оккупанты.





Швед обращает внимание на то, что захоронение расстрелянных поляков в Катынском лесу под Смоленском обнаружили немцы во время оккупации, и заявляет:





«Весной 1943 года нацисты, потерпевшие поражение под Сталинградом, осознали, что война с СССР будет напряженной и долгосрочной. Полагаться только на военную мощь стало опасно. Решили использовать некую провокацию, способную внести раскол в антигитлеровскую коалицию. Так возникла Катынь как символ зверств НКВД. Нацисты якобы случайно обнаружили захоронения убитых польских офицеров».





Далее Швед добавляет множество подробностей, которые, по его мнению, опровергают версию о виновности советских властей в расстреле. Таким доказательством, например, ему кажется то, что на расстрелянных были польские мундиры с «отличиями за храбрость», хотя в СССР военнопленным «разрешалось носить форменную одежду, но без отличительных знаков, присвоенных чину или должности». Разницу между знаками различия и воинскими наградами Швед, кажется, не видит.





Другое «доказательство» Шведа — то, что тела расстрелянных, по свидетельству немецкой комиссии судмедэкспертов, были аккуратно сложены так, чтобы вырытые могилы вместили как можно больше тел. «Полагать, что сотрудники НКВД спускались в ров на трех-четырехметровую глубину для аккуратной укладки рядами и валетом расстрелянных, — это из области невозможного. Налицо типичный немецкий обстоятельный подход: обеспечить максимальную заполняемость рва», — утверждает Швед. Комментировать «доказательство», основанное только на стереотипных представлениях о национальных характерах русских и немцев, излишне.





Еще одно «доказательство» Шведа вообще не поддается какому-либо логическому объяснению: по его словам, в Катынском лесу нашли купюры в 2 злотых 1940 года выпуска, которые никак не могли попасть к польским военным, взятым в плен в 1939 году при захвате советскими войсками восточной части Польши. По его логике, видимо, получается, что расстрелянные в польских мундирах — вообще не те самые военнопленные; опознание, проведенное немцами при обнаружении захоронений, представляется ему сомнительным. То есть надо полагать, что немцы либо пригнали на восточный фронт пленных поляков и там расстреляли, что выглядит абсурдно, либо устроили провокацию, одев расстрелянных в польскую военную форму.





Подобную провокацию они действительно однажды устроили, инсценировав нападение польской армии на радиостанцию в принадлежавшем тогда германии городе Гляйвице, чтобы получить формальный повод для нападения на Польшу. Но объяснить, с какой целью немцы подбросили своим жертвам в Катынском лесу деньги, выпущенные в 1940 году в оккупированной Германией части Польши, не пытается даже Швед.





Впрочем, на фоне опубликованных в 1992 году рассекреченных документов из советских архивов все аргументы Шведа выглядят мелочами. Среди этих документов датированная 5 марта 1940 года записка Лаврентия Берии на имя Иосифа Сталина с предложением расстрелять содержащихся в лагерях военнопленных «14700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков» как «закоренелых, неисправимых врагов советской власти» и решение Политбюро ЦК ВКП(б), датированное тем же числом, о «рассмотрении дел без вызова арестованных и без предъявления обвинения».





Кроме того, еще более крупное, чем в Катыни, захоронение расстрелянных польских военнопленных было обнаружено в 1991 году у села Медное недалеко от Твери. В октябре 1941 года у Медного было остановлено немецкое наступление, село было в руках у немцев не больше двух суток. Совершенно невероятно, чтобы за это время нацисты смогли осуществить провокацию, подобную той, о которой говорит Швед.