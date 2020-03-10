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Путин приехал в Думу обсудить обнуление своих сроков. И поддержал

10 марта во время второго чтения поправок в Конституцию Госдума объявила перерыв, чтобы провести срочные консультации по предложению депутата Валентины Терешковой.

Терешкова предложила обнулить президентские сроки для Владимира Путина и вообще отменить ограничение на количество сроков на этом посту. 

Ее тут же поддержала «Единая Россия», а спикер Вячеслав Володин объявил, что предложение требует консультаций с самим Путиным. Уже через несколько минут стало известно: Владимир Путин лично прибыл в думу в 15:00 по Москве, передает novayagazeta.ru



В Госдуме он поддержал предложение обнулить его президентские сроки после принятия обновленной конституции. Но с оговоркой, что его одобрит Конституционный суд.

Предложение отменить ограничение количества президентских сроков, прописанное в конституции, он назвал нецелесообразным, передает  forbes.ru

«Формально можно было бы отменить ограничения по срокам избрания главы государства, — заявил он. — Но сменяемость власти нужна для динамики развития страны. В долгосрочной перспективе граждане должны иметь гарантии сменяемости власти».

Путин также заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму после принятия поправок в конституцию. «Если в парламенте нет консенсуса по вопросу досрочных выборов, а его, как мне сказал председатель Госдумы, нет, то я не вижу в них необходимости», — отметил он.
"Белорусский партизан"
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