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Кадыров вручил дочери медаль за... модный показ

Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат медалью «За заслуги перед Чеченской республикой». Об этом сообщается на сайте главы Чечни.


Награду 21-летней девушке вручил глава администрации Чечни Ибрагим Закриев. Как уточняет «Кавказский узел», документ о награждении подписал Рамзан Кадыров.

На сайте отмечено, что награда вручена «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства ЧР». В публикации указано, что награда выдана за работу Айшат в развитии дома моды Firdaws. 

Закриев зачитал приветствие главы республики, в котором подчёркнуто, что работа Айшат Кадыровой «популяризирует чеченские обычаи и традиции». Администрация Чечни также отметила, что знатоки моды высоко оценили очередную коллекцию Firdaws на неделе моды в Париже.

Дом моды Firdaws в 2009 году основала жена главы республики Медни Кадырова. В 2016 году она заявила о передаче его под руководство своей дочери. Айшат Кадырова официально владеет им с 2018 года.
Источник: tjournal.ru
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