Дмитрий Гудков: Вот тебе, бабушка, и транзит

Это – первый шаг. А второй – конечно, обнуление президентских сроков. У нас же теперь, считай, новое государство. Новое правительство и, видимо, новый «парламент». И Путин такой молодой, никаких двух сроков подряд, все с чистого листа.





Досрочные выборы Думы объявлены в режиме спецоперации. Внезапно на заседании встает Александр Карелин из ЕР и говорит: «А давайте!..» И Володин тут же: «Конечно, давайте, прямо сегодня». Куй железо, не отходя от кассы.





Так что обойдутся и без Госсовета, выступившего в роли дымовой шашки. Все просто и банально: пожизненное царствование, плюс еще 12 лет. Под конец Путину будет почти 84. А там можно и еще раз что-нибудь провернуть.





Вот тебе, бабушка, и транзит, написал на своей странице в Фейсбук российский политик Дмитрий Гудков.



