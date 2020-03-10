В России предлагают обнулить президентские сроки Путина

Поправки предложила депутат Валентина Терешкова.





«Зачем городить искусственные конструкции, надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, а самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией», — приводит слова депутата «Коммерсант».