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В России предлагают обнулить президентские сроки Путина

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Неверов сообщил, что его партия поддержит поправки, которые обнулят президентские сроки после принятия новой Конституции. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки предложила депутат Валентина Терешкова.

«Зачем городить искусственные конструкции, надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, а самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией», — приводит слова депутата «Коммерсант».
Источник: zona.media
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