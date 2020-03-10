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Трамп не приедет на 9 мая в Москву

Президент США Дональд Трамп не приедет 9 мая в Москву на празднование 75-летия победы в Великой отечественной войне.


Информация об этом получена Кремлем по дипломатическим каналам, сообщает телеграм-канал RIAKremlinpool

Эту информацию подвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет», — сказал он.

По его словам, пока неизвестно, на каком уровне будут представлены США на праздновании 9 мая.

Ранее Трамп заявлял, что может принять участие 9 мая в торжествах в России.
"Белорусский партизан"
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