Спикером парламента Азербайджана стала женщина





Решение принято на первом пленарном заседании Милли Меджлиса VI созыва.





По результатам голосования, Сахиба Гафарова получила поддержку 116 парламентариев, передает moscow-baku.ru





Новый спикер выразила признательность председателю и членам партии "Ени Азербайджан".





Партия "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан), согласно Википедии , правоцентристская политическая партия в Азербайджане, является правящей пропрезидентской партией.





Начиная с 1995 года её представители занимают большинство мест в Милли Меджлисе (парламенте).









В свое время председателем партии в конце марта 2005 стал президент страны Ильхам Алиев, сменивший на этом посту своего отца, скончавшегося в 2003 году — Гейдара Алиева, который и был её основателем.







