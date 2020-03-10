Спикером парламента Азербайджана стала женщина
Председателем парламента Азербайджана избрана Сахиба Гафарова, кандидатура которой была выдвинута партией "Ени Азербайджан".
Решение принято на первом пленарном заседании Милли Меджлиса VI созыва.
По результатам голосования, Сахиба Гафарова получила поддержку 116 парламентариев, передает moscow-baku.ru
Новый спикер выразила признательность председателю и членам партии "Ени Азербайджан".
Партия "Ени Азербайджан" (Новый Азербайджан), согласно Википедии, правоцентристская политическая партия в Азербайджане, является правящей пропрезидентской партией.
Начиная с 1995 года её представители занимают большинство мест в Милли Меджлисе (парламенте).
В свое время председателем партии в конце марта 2005 стал президент страны Ильхам Алиев, сменивший на этом посту своего отца, скончавшегося в 2003 году — Гейдара Алиева, который и был её основателем.
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"Белорусский партизан"
12:30 10/03/2020
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