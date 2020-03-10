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По сценарию Путина: ЛДПР предложила провести досрочные выборы в Госдуму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию.


Он сказал об этом перед рассмотрением законопроекта о конституционной реформе во втором чтении, сообщает РИА Новости.

По мнению Жириновского, «если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы». Он предлагает назначить их на 20 сентября.

Лидер ЛДПР также предложил с 2024 года предоставить Госсовету право избирать президента из предложенных кандидатур. 

Госдума рассмотрит поправки о досрочных выборах 10 марта. Поправку о самороспуске Госдумы уже предложил внести депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин, пишут «Ведомости».
Источник: tvrain.ru
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