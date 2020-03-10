



Салідарнасць изучила заявления, прозвучавшие на фоне падения курса национальной валюты.









В понедельник Лукашенко провел совещание с руководством Совмина. Казалось бы, судьба национальной валюты на фоне главной новости дня должна была стать если не основной, то одной из ключевых тем на совещании.





Но нет. Мы изучили официальные публикации о совещании, но не нашли там ни одного упоминания о курсе белорусского рубля из уст руководителя страны.



