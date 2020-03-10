



Россия готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение Германии на СССР, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину"





Комментируя популярный слоган "Можем повторить", Путин напомнил и о другой известной фразе: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".





"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек", - отметил Путин. - И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим".







