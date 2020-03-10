Путин об ответственности Сталина за равязывание войны: Фигня и чушь собачья
Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение Германии на СССР, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину"
Комментируя популярный слоган "Можем повторить", Путин напомнил и о другой известной фразе: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".
"Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек", - отметил Путин. - И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим".
Также Путин в очередной раз оправдал кровавого советского диктатора Сталина.
По мнению Путина, заявления западных политиков об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны — "фигня" и "чушь собачья".
"Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто", — заявил президент РФ.
"Белорусский партизан"
10:31 10/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение