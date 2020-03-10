Как рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных, законопроект «вот-вот поступит в Палату представителей» и депутаты начнут готовить его к рассмотрению в Овальном зале, пишет БЕЛТА.

Белорусские парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС на весенней сессии.





Беларусь и Европейский союз подписали соглашение 8 января в Брюсселе. Документ предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость «шенгена» для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро.

Документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу в июне 2020 года.