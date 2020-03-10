











«Когда нефть падает до минимумов 2009 и 2015 годов, самое время проводить совещание по переработке отходов и развитии электромобилей», — иронизирует независимый экономист Сергей Чалый по поводу темы для совещания диктатора с правительством.





«Нефть? ОПЕК? Доллар? АЭС и электромобили!





Экологично, Экономично», — пишет «Пул №1».





И цинично — так и просится добавить. Разговоры на высшем уровне о переработке отходов и электрокарах на фоне стремительно меняющегося курса рубля и правда звучали, мягко говоря, издевательски. Несложно догадаться, что именно хотели в этот понедельник услышать многие белорусы, учитывая опыт страны, полученный в 2009 и 2011 годах.





Но говорить о рубле, возможно, как раз поэтому и не решились, помня о пресловутом обещании Петра Прокоповича не допустить девальвацию. Отдуваться пришлось Сергею Румасу. Время, возможно, очень скоро покажет, насколько успокоительными оказались его объяснения.





А еще хотелось бы узнать о том, что там с 6 миллионами тонн нефти, которую вроде бы как сегодня-завтра собирались купить власти страны. Купили или не купили? По субботним ценам или по сегодняшним? Молчит пресс-служба, молчат пулы.







