Мнение: победа Северинца в первых праймериз справедлива
Первые итоги праймериз по определению единого кандидата от правоцентристской коалиции, согласно которым безоговорочное первенство одерживает Павел Северинец, являются справедливыми.
Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга»озвучил член сойма Партии БНФ, председатель Слонимской городской организации Партии БНФ и председатель Слонимской городской организации общественного объединения «БНФ Адраджэньне» Павел Севастьян.
По его словам, сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец заслуженно является фаворитом праймериз.
«Потому что Северинец - сильный политик, имеет талант протестного организатора, который доказал этот статус во время недавних протестов против интеграции с Россией», - пояснил Севастьян.
Собеседник «Политринга» выразил мнение, что именно Северинцу достанутся все лавры победителя праймериз.
«Мы в лице председателя Партии БНФ Григория Костусева еще больше месяца назад, в начале процедуры, предложили сразу избрать Павла Северинца, чья кандидатура не требует дополнительных процедур», - подытожил он.
Напомним, сперва Северинец стал «фаворитом» праймериз в Миорах, Поставах, Новополоцке и Витебске. В Городке победу одержал лидер Движения "За свободу" Юрий Губаревич.
"Белорусский партизан"
09:32 10/03/2020
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