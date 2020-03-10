Российская оппозиция призывает голосовать против

В связи с предстоящим референдумом оппозиция проводит пикеты и марши на улицах Москвы и других крупных городов РФ. Участники таких демонстраций объясняют, что самой большой проблемой в стране является отсутствие изменений в верхах власти, указывая на 20-летнее правление Владимира Путина.





«Сменяемость власти – не просто вымысел, мол, так надо, это действительно необходимо, поскольку этот человек (президент Путин, - ред.) совершенно оторвался от действительности и создал вокруг себя такую систему, которая уничтожает выборы, уничтожает права человека, просто уничтожает людей в стране», - отметил один из участников демонстраций в Москве.





Некоторые российские комментаторы отмечают, что сама процедура внесения изменений в Основной закон РФ вызывает много сомнений, поскольку не было назначено ни одной конституционной комиссии Федерального собрания, а вместо конституционного референдума был объявлен плебисцит, который не имеет юридической силы.