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Российская оппозиция призывает голосовать против

Российская оппозиция призывает граждан отказаться от конституционной реформы в ходе общенационального плебисцита. По мнению оппозиционных политиков, навязанные Кремлем поправки направлены на бессрочное сохранение власти Владимира Путина.

В связи с предстоящим референдумом оппозиция проводит пикеты и марши на улицах Москвы и других крупных городов РФ. Участники таких демонстраций объясняют, что самой большой проблемой в стране является отсутствие изменений в верхах власти, указывая на 20-летнее правление Владимира Путина.

«Сменяемость власти – не просто вымысел, мол, так надо, это действительно необходимо, поскольку этот человек (президент Путин, - ред.) совершенно оторвался от действительности и создал вокруг себя такую систему, которая уничтожает выборы, уничтожает права человека, просто уничтожает людей в стране», - отметил один из участников демонстраций в Москве.

Некоторые российские комментаторы отмечают, что сама процедура внесения изменений в Основной закон РФ вызывает много сомнений, поскольку не было назначено ни одной конституционной комиссии Федерального собрания, а вместо конституционного референдума был объявлен плебисцит, который не имеет юридической силы.
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