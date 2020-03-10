Павел Северинец на старте праймериз "берёт" города

Юрий Вощенчук считает вполне объяснимой победу сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца в праймериз по определению единого кандидата от правоцентристской коалиции ввиду набирающей обороты его популярности в последний год. Соответствующее мнение он озвучил в эксклюзивном комментарии корреспонденту Представитель БСДПсчитает вполне объяснимой победу сопредседателя партии «Белорусская христианская демократия»в праймериз по определению единого кандидата от правоцентристской коалиции ввиду набирающей обороты его популярности в последний год. Соответствующее мнение он озвучил в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга»





По словам Вощенчука, сам инструмент праймериз для выдвиженцев весьма важен: те, кто не победят, вполне смогут поработать над своим рейтингом, сделать анализ.

«В свою очередь, победитель, соответственно, получит дополнительную поддержку и политические очки. Здесь нет проигравших, на самом деле. Люди вступают в кооперацию зачастую для большей пользы для каждого. Также есть путь выступать отдельным кандидатом, что так же будет иметь место, я думаю, в нашей стране. И это путь для тех, кто уже популярен, имеет опыт, и кто приблизительно знает свои силы», - обозначил собеседник «Политринга».





Вощенчук не считает удивительным тот факт, что Северинец побеждает в праймериз «из города в город».









«Он стал достаточно популярным чуть меньше года назад и продолжает быть политически активным», - пояснил он.





Собеседник «Политринга» добавил, что для организаторов праймериз и политических партий участие в данной процедуре тоже полезный опыт.

«Это пример консолидации, шаг к обшей цели. Это здорово, что организаторы смогли воплотить в жизнь это мероприятие, показывая простым людям, как выглядит настоящая демократия и выборы. И что мы, как народ - Беларусь, достойны этого!» - подытожил он.

Напомним, сперва Северинец стал «фаворитом» праймериз в Миорах. Впоследствии стало известно, что он победил в праймериз в двух городах Витебщины.



