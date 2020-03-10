Андрей Втюрин. Belsat.eu Главный обвиняемый – экс-начальник Службы безопасности президента, бывший заместитель госсекретаря Совета Безопасности. Belsat.eu рассказывает , что известно о Втюрине и в чем суть этого уголовного дела.





10 марта Верховный Суд начнет рассмотрение дела о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Процесс пройдет в здании Московского районного суда столицы.





На скамье подсудимых – 16 человек: часть обвиняют в получении, а часть – в даче взяток. Общая сумма взяток превышает $ 1,5 млн. Наиболее известный фигурант дела – бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности, экс-начальник Службы безопасности президента Андрей Втюрин.

Кто такой Андрей Втюрин

Отец Андрея – Александр Втюрин – кадровый силовик. Родился в 1938 году, окончил Саратовское военное училище МВД СССР, а потом Военную академию имени Фрунзе. Служил на закрытых атомных военных объектах – Челябинск-40, Томск-7, Пенза-19. С 1977 по 1986 год был командиром военной части 3214 на территории БССР.





Именно во времена службы в Пензе-19, в 1971 году, у Александра Втюрина родился сын Андрей. Андрей Втюрин пошел по стопам отца: также окончил Саратовское военное училище, служил в в\ч 3214. В начале 90-х Андрей Втюрин был одним из первых, кто в 3214 получил краповый берет, – наряду с нынешним главой МВД Юрием Караевым.





В 1995 году Андрей Втюрин попал в Службу безопасности президента (СБП). Он длительное время возглавлял управление личной охраны Лукашенко. А с 2007 по 2014 год был руководителем СБП. После Площади-2010 Андрей Втюрин попал под санкции ЕС.





«Он с самого начала президентства президента Лукашенко был в его личной охране. Был личным телохранителем. Дорос до начальника службы безопасности, курировал безопасность его сына Коли, который практически вырос у него на руках. То есть близкий-близкий человек», – говорил о Втюрине главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.





В 2014 году Лукашенко назначил Втюрина заместителем госсекретаря Совета Безопасности. Это назначение воспринималось неоднозначно: одни говорили, что Втюрин пошел на повышение, другие утверждали, что он, наоборот, попал в опалу. По слухам, причиной опалы был скандал со звонком «сына Януковича»: в 2014 году российский пранкер смог напрямую дозвониться до Лукашенко под видом сына беглого украинского экс-президента Виктора Януковича и поинтересовался, сможет ли тот рассчитывать на убежище в Беларуси. Якобы Лукашенко воспринял это звонок как прокол своей Службы безопасности.





Однако если исходить из более поздних высказываний Лукашенко, получается, что в Совет Безопасности Втюрина перевели как раз потому, что правоохранительные органы начали его подозревать в коррупции.





«Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности, – говорил Лукашенко уже после ареста Утюрина. – Уже тогда к нему были вопросы. Парень молодой, и хорошая сторона у него был как у человека, не все было плохо. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс – иди и работай. Что, заместитель госсекретаря – плохая должность для военного человека?»





В Совете Безопасности Втюрин, в частности, курировал МВД. Принимал участие в коллегиях МВД и межведомственных совещаниях – в том числе по вопросам борьбы с наркотиками.

В чем обвиняют Втюрина

Андрея Втюрина задержали в апреле 2019 года, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 (дача взятки) Уголовного кодекса. КГБ утверждал, что заместителя госсекретаря Совета Безопасности арестовали во время получения взятки в размере $ 148 600 от представителя российской фирмы.

В декабре 2019 года КГБ завершил расследование дела Втюрина и объявил, что его обвиняют в получении взяток на общую сумму не менее $ 190 000, а также в подстрекательстве к даче взяток. Речь идет о коррупции в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.





По словам Лукашенко, спецслужбы разрабатывали Втюрина 1,5-2 года и имели много фактов противоправной деятельности силовика, но при первом подозрении задерживать не стали.





«Было мое железобетонное требование: человек, имеющий «индульгенцию» от президента, должен быть задержан только при наличии железобетонных доказательств», – подчеркнул Лукашенко.





Таким образом, если верить этим словам Лукашенко, Втюрина спецслужбы разрабатывали примерно с 2017 года. Но сам Лукашенко одновременно говорил, что он начал подозревать Втюрина в коррупции еще во время работы в Службе безопасности президента – то есть не позже 2014 года. Но долгое время действовала так называемая «индульгенция» от главы государства: только 24 апреля 2019 года Лукашенко подписал указ об увольнении Втюрина с государственной службы «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».





«Сегодня он свою вину не отрицает, потому что на стол положены факты, где он эти деньги берет и куда использует», – отметил Лукашенко в августе 2019 года.





Втюрину грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Кого будут судить вместе с Втюриным

Вместе с Втюриным по делу о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения проходят еще 15 человек. Это чиновники, представители государственных банков и коммерческих частных структур.





Председателя правления Белорусского межбанковского расчетного центра Феликса Касперовича вместе с заместителем начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Андреем Подгорным обвиняют в получении взяток в размере $ 868 750.





Начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игоря Кудасова обвиняют в получении взяток на сумму $ 30 000.





Директора Информационно-вычислительного центра Министерства финансов Юрия Зданевича – $ 82 500.





Начальника управления информационной безопасности Департамента безопасности Беларусбанка Алексея Милованова – в получении $ 27 000.





Генерального директора Белтелекома Сергея Сиводедова – $ 470 000 и € 15 000.

Исполнительного директора «Банка БелВЭБ» Юрия Пономарева – в получении взяток на сумму $ 13 000 и имущественной выгоды на £ 1 000.

В даче взяток обвиняют:

фактического руководителя ООО «Мобильный сервис» Владимира Жилина (не менее $ 900 250);

совладельца и одного из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» Сергея Покрышко ($ 195 000);

представителя «АМТ-Груп Интернешнл» Михаила Пригару ($ 285 000);

представителя «Мобильного сервиса» Александра Бровко ($ 13 000 плюс имущественная выгода на £ 1 000);

директора «ТТ-Связьком» Владимира Томченко ($ 9 000);

совладельца СООО «ДПА», гражданина Латвии Сергея Шаркова ($ 53 000);

представителей компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», граждан РФ Виталия Горбачева и Владимира Казанцева (не менее $ 190 000).

По данным КГБ, всего у взяточников было изъято более $ 1,65 млн (в том числе в облигациях), 62 тысяч евро, более 1 кг золота.





С частью обвиняемых (Касперович, Подгорный, Сиводедов, Пригара и Казанцев) были заключены досудебные соглашения. То есть они полностью признали свою вину и активно сотрудничают со следствием.

Российский след

В мае прошлого года КГБ сообщал, что Втюрин был арестован во время получения взятки от представителя российской коммерческой структуры «за содействие в продвижении ее интересов» в Беларуси. Россиянин также был задержан. Его имя не называлось, в пресс-релизе КГБ он был обозначен как гражданин «Г». Однако в итоговом обвинения сумма взятки Втюрина ($ 190 тыс.) совпадает с суммой взяток, которые давали представители компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», граждане РФ Казанцев и Горбачев. Поэтому, скорее всего, россиянин «Г» из пресс-релиза КГБ – это и есть Виталий Горбачев.





Российский гражданин давал взятку гендиректору «Белтелеком» Сергею Сиводедову. В пресс-релизе КГБ, россиянин был обозначен как «К» – вероятно, речь идет о Владимире Казанцеве.









Московская фирма «Смартлабс» занимается торговлей телекоммуникационным оборудованием. Основателем фирмы является ООО «Инлайн Телеком Солюшнс» (99,9%) и бизнесмен Евгений Петров. «Инлайн Телеком Солюшнс» в свою очередь зарегистрирована на кипрскую компанию «Силконет Энтерпрайзис Лимитед».





«УГМК-Телеком» зарегистрирован в Свердловской области, это известный в РФ оператор связи. 90% компании владеет ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (крупнейший в РФ производитель меди), а 10% – гендиректор Владимир Ланских. «Уральская горно-металлургическая компания» зарегистрирована на ряд оффшорных фирм, а главными бенефициарами считаются бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Козицын. По рейтингу Forbes, Махмудов входит в топ-20 самых богатых людей России.





В 2000-х олигарх стал фигурантом громкого скандала: испанская прокуратура пришла к выводу, что через связанную с Махмудовым компанию Vera Metallurgica отмывались деньги русской мафии (Измайловской организованной преступной группировки) в Испании. Аналогичное дело об отмывании денег мафии через структуры Махмудова ведут немецкие правоохранители. Между тем, по данным издания The Insider, в последние годы Махмудов стал приближенным к Кремлю олигархом и одним из главных получателей государственных заказов.





Интересно, что в открытых источниках нет информации о связи компаний «УГМК-Телеком» и «Смартлабс» между собой, а также о связи с этими фирмами Казанцева и Горбачева. Более того, в «Смартлабс» заявляли журналистам, что Казанцев никогда у них не работал.





Вообще о Казанцеве и Горбачеве известно очень мало. Владимир Казанцев был основателем пензенской компании «Техно-Универсал» и директором Пензенского деревообрабатывающего комбината, но оба этих предприятия уже ликвидированы. Горбачев был основателем 16 малоизвестных коммерческих структур – они преимущественно были зарегистрированы в Москве.

Конспирологическая версия

Игорь Шуневич и Андрей Втюрин проводят совещание по борьбе с наркотиками, 2018 год. Фото: mvd.gov.by





Весной 2019 года ходили слухи, что Втюрина на самом деле арестовали за то, что он якобы регулярно «сливал» информацию ФСБ и ФСА России. В частности, об этом писало российское издание «Росбалт» со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах.





«Андрея Втюрина задержали за неоднократные и многочисленные сливы информации российским ФСБ и ФСА. Он не шпион в обычном смысле, его связи достались ему «в наследство» из прошлого. Он сам россиянин, учился, работал и дружил с коллегами из российских спецслужб. В ситуации, когда в наличии большой конфликт между Москвой и Минском, подобное поведение для человека из ближайшего окружения Лукашенко – недопустимы. Вот его и убрали».

Также российское издание огласило версию, что спецслужбы Беларуси якобы могли разоблачить целый «антилукашенковский заговор» силовиков, к которому имел отношение Втюрин. По «Росбалту», заговор якобы был инспирирован то ли самим Лукашенко в качестве провокации, то ли Виктором Лукашенко, который потом «слил» бунтовщиков отцу.





Алексей Венедиктов высказывал мнение, что Втюрин плотно контактировал с тогдашним послом РФ в Беларуси Михаилом Бабичем (арест Втюрина и отставка Бабича произошли почти одновременно – в апреле 2019 года).









«Совершенно очевидно мне, почему Путин принял решение отстранить посла Бабича. Андрей Втюрин был визави посла Бабича. Вполне законно, будучи заместителем госсекретаря Совета Безопасности, он имел связи с российским послом и, видимо, что-то такое говорили, что было положено на стол президенту Беларуси, что он и предъявил Путину», – говорил Венедиктов.





Однако Лукашенко опроверг эти слухи:





«Это (арест Втюрина – прим. Belsat.eu) не имеет никакого отношения к тому, что он якобы был чуть ли не агентом посла России. Если бы он был агентом иностранного посла, спустя сутки бы уже знали об этом».



