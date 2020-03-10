Об этом сообщает газета министерства обороны США «Stars and Stripes» со ссылкой на заявление Европейского командования Вооруженных сил США (United States European Command).





Отмечается, что самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных Сил США.





«Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе обеспечивает ознакомление членов экипажа с театром [военных действий] и демонстрирует приверженность США союзникам и партнерам», — приводит издание заявление американского командования.









О каком количестве бомбардировщиков идет речь, в командовании не уточнили. Однако отмечается, что самолеты принадлежат 509-му и 131-му бомбардировочным крыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Уайтмен в штате Миссури.





Авиабаза Лажеш располагается примерно в 1600 км (990 миль) к западу от Лиссабона в стратегическом месте на полпути между Северной Америкой и Европой в северной части Атлантического океана.



