Павлу Северинцу 43 года, с 1995 года начал активно заниматься политикой. Один из сооснователей «Молодого фронта», в 1997-2004 гг. являлся одним из лидеров этой организации. Активно выступал в защиту Куропат. Также именно он инициировал в декабре 2019 г. акции протеста против интеграции с Россией. Не единожды преследовался властями, имел ограничения свободы, пишет mogilev.online





По словам политика, главные цели — это объединить всю страну, чтобы прекратить фальсификацию выборов, отправить в отставку Ермошину и добиться отказа от участия в выборах Лукашенко.





Павел также заявил, что планирует проведение мирных массовых акций протеста сразу после объявления даты президентских выборов. В случае нечестного их проведения — бойкот.





На 9 марта Павел Северинец победил на праймериз оппозиции уже в трех городах и выглядит наиболее реальным претендентом на роль единого кандидата от негосударственных сил на предстоящих в этом году президентских выборах.