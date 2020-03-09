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«Носки и власть нужно менять». Павел Северинец в Могилеве рассказал о своих еврейских корнях и печальных итогах правления Лукашенко

Объединить силы, чтобы изменить Беларусь, призвал на встрече в Могилеве Павел Северинец, лидер партии БХД («Белорусская христианская демократия») и кандидат от оппозиции в президенты Республики Беларусь.

Павлу Северинцу 43 года, с 1995 года начал активно заниматься политикой. Один из сооснователей «Молодого фронта», в 1997-2004 гг. являлся одним из лидеров этой организации. Активно выступал в защиту Куропат. Также именно он инициировал в декабре 2019 г. акции протеста против интеграции с Россией. Не единожды преследовался властями, имел ограничения свободы, пишет mogilev.online

По словам политика, главные цели — это объединить всю страну, чтобы прекратить фальсификацию выборов, отправить в отставку Ермошину и добиться отказа от участия в выборах Лукашенко.

Павел также заявил, что планирует проведение мирных массовых акций протеста сразу после объявления даты президентских выборов. В случае нечестного их проведения — бойкот.

На 9 марта Павел Северинец победил на праймериз оппозиции уже в трех городах и выглядит наиболее реальным претендентом на роль единого кандидата от негосударственных сил на предстоящих в этом году президентских выборах.
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