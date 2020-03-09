На рассмотрение Лукашенко был вынесен проект указа о стимулировании использования электромобилей.





По его мнению, развитие электротранспорта в стране не получает должного импульса. А неопределенность с ценой на нефть и соответственно на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом, уверен Лукашенко.





"Это не просто дань моде или стремление не отстать от передовых стран, хотя и это так. Это насущная необходимость уже сегодня", - заявил он.





"Страны, такие как мы, экспортно ориентированные, не имеющие под землей огромных запасов, давно сориентировались на электротранспорт. А нам и сам бог велел. Мы завтра-послезавтра вводим два блока атомной электростанции. Мы можем больше произвести электроэнергии. Так почему мы не делаем сегодня, с запасом во времени, крен к электротранспорту, к большему потреблению электроэнергии? Это замена углеводородам", - цитирует Лукашенко belta.by









При этом Лукашенко отметил, что даже на личном примере уже демонстрировал возможности электромобиля. "Не для того, чтобы показаться в автомобиле или показать новый автомобиль. Нет, я подталкивал вас и все общество к тому, что на это надо ориентироваться", - пояснил он, также напомнив о поручении Национальной академии наук по созданию отечественного электромобиля.