Президента Португалии отправили на карантин
Марселу Ребелу ди Соуза две недели проведет на карантине по коронавирусу
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса COVID-2019, сообщается на его сайте.
В администрации президента сообщили, что 71-летний глава государства не имеет признаков болезни. Однако ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавирусом.
За состоянием здоровья президента будут наблюдать врачи в резиденции.
По последним данным, в Португалии зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом.
Источник: korrespondent.net
13:22 09/03/2020
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