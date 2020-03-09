Президента Португалии отправили на карантин

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса COVID-2019, сообщается на его сайте.





В администрации президента сообщили, что 71-летний глава государства не имеет признаков болезни. Однако ранее президентский дворец посетили ученики школы, в которой был обнаружен случай заражения коронавирусом.





За состоянием здоровья президента будут наблюдать врачи в резиденции.





По последним данным, в Португалии зафиксировано 30 случаев заболевания коронавирусом.