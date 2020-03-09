Александра Фадеева, Польша стремится восстановить “имперское доминирование не только на территориях, исторически входивших в состав Речи Посполитой до разделов, но и в Крыму, Калининградской области и ряде других территорий”, По словамПольша стремится восстановить “имперское доминирование не только на территориях, исторически входивших в состав Речи Посполитой до разделов, но и в Крыму, Калининградской области и ряде других территорий”, передает politnavigator.net.





При этом в Польше уделяют большое внимание Беларуси. Для этого на первом этапе Польша будет отстаивать вариант сближения с Беларусью по линии ЕС. Александр Фадеев предположил, что Беларусь будет отдельно оговаривать условия с каждым членом Евросоюза.





Российский эксперт считает, что для этого используется “перетягивание политического класса Украины и Беларуси в либерально-демократический лагерь”. Не забывают в Польше и про обмен студентов, научные и культурные контакты.













По его словам, для начала надо решить вопросы с нефтяными поставками, а потом уже «дальше думать».