







Обращение подписано десятью лицами, среди которых академик Радим Горецкий, художник Микола Купава, председатель фонда «Март» Мария Мицкевич, бывший и действующий председатели Партии БНФ Лявон Борщевский и Григорий Костусев, политики Алесь Логвинец и Алексей Янукевич и другие.





В обращении Оргкомитет одобряет те предложения к празднованию 100-летия БНР, которые были реализованы с помощью властей: мемориальный знак в честь Ивана и Антона Луцкевичей вблизи места, где стоял дом Луцкевичей в парке Янки Купалы, национальный праздник в честь юбилея БНР на площадке около оперного театра. Но авторы петиции обращают внимание на проблемы, которые не были решены: в частности, до сих пор не установлена ​​мемориальная доска в честь провозглашения независимости Белорусского Народной Республики.





Многие улицы, площади и памятники в Беларуси названы в честь людей, которые выступали против белорусского независимости и проводили террор белорусов, в то время как память борцов за независимость в стране не увековечена должным образом, говорится в обращении.





Представители оргкомитета потребовали от властей исправить ситуацию, вернуться к установлению мемориальной доски и начать переименование белорусских улиц, площадей, переулков.