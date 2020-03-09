Общественность вновь требует от властей увековечить память об основании БНР
Совместное обращение в Администрацию президента и Мингорисполком направили общественные деятели из числа членов Национального оргкомитета, который был создан для празднования 100-летнего юбилея образования Белорусского Народной Республики.
Обращение подписано десятью лицами, среди которых академик Радим Горецкий, художник Микола Купава, председатель фонда «Март» Мария Мицкевич, бывший и действующий председатели Партии БНФ Лявон Борщевский и Григорий Костусев, политики Алесь Логвинец и Алексей Янукевич и другие.
В обращении Оргкомитет одобряет те предложения к празднованию 100-летия БНР, которые были реализованы с помощью властей: мемориальный знак в честь Ивана и Антона Луцкевичей вблизи места, где стоял дом Луцкевичей в парке Янки Купалы, национальный праздник в честь юбилея БНР на площадке около оперного театра. Но авторы петиции обращают внимание на проблемы, которые не были решены: в частности, до сих пор не установлена мемориальная доска в честь провозглашения независимости Белорусского Народной Республики.
Многие улицы, площади и памятники в Беларуси названы в честь людей, которые выступали против белорусского независимости и проводили террор белорусов, в то время как память борцов за независимость в стране не увековечена должным образом, говорится в обращении.
Представители оргкомитета потребовали от властей исправить ситуацию, вернуться к установлению мемориальной доски и начать переименование белорусских улиц, площадей, переулков.
"Белорусский партизан"
10:10 09/03/2020
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