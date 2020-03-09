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«Разве их уволили?»: политолог описал реальную ситуацию с двойниками Путина

Ранее президент России Владимир Путин, давая большое интервью, заявил о том, что у него никогда не было двойников, хотя такие предложения поступали. В интервью журналисту Дмитрию Гордону ситуацию с двойниками Путина объяснил известный политолог Станислав Белковский.


Он уверен, что у российского президента есть двойники, и это даже не один человек. «Я думаю, что в каком-то количестве были... Хотя почему "были"? Разве их уволили? Как же они будут кормить семьи? У нас же социальное государство, по конституции», - рассказал эксперт. Впрочем, он также указывает и на то, что сам он глава государства даже может не знать о существовании таких людей. Белковский подчеркнул, что в плане безопасности президента многие решения принимаются даже без его ведома, чтобы он лишний раз ни о чем не беспокоился. Слухи о том, что у Путина есть несколько двойников, ходят уже не первый год. Многие эксперты даже сравнивают внешность президента по фотографиям разных лет и утверждают, что многие нюансы свидетельствуют о том, что на снимках запечатлены совершенно разные люди.

В интервью, которое Путин дал в феврале этого года, журналист все-таки решил задать ему вопрос о двойниках. Президент РФ рассказал, что еще в самом начале его работы в должности главы государства ему действительно предлагали привлечь двойника, чтобы отправлять его в горячие точки, однако он отказался.
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