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Саудовские принцы, задержанные 7 марта, содержатся на виллах

Брат и племянник короля Саудовской Аравии Ахмад бен Абдель Азиз и Мухаммед бен Наиф, которые были задержаны 7 марта по подозрению в измене, содержатся на частных виллах.


Более того, они могут видеться с семьями, сообщает "Интерфакс".

Согласно информации, принцам разрешили позвонить своим супругам. Ахмед также попросил родственников прислать ему накидку.

Оба принца были задержаны в пятницу утром, когда они явились во дворец по вызову кронпринца Мухаммеда бен Салмана.

По имеющимся данным, задержание принцев связано с ухудшением здоровья короля.
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