"Не надо преувеличивать значение этих разногласий (в энергетической сфере - Прим.) и главное политизировать. Сегодня отношения между Россией и Беларусью носят стратегический характер", - сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Беларусь-1"





Она отметила, что страны находятся в процессе построения Союзного государства. "Мы строим Союзное государство. Это сотрудничество настолько многоплановое. Оно уже проросло корнями и в человеческих связях, и в образовании, и в здравоохранении - в самых-самых разных сферах", - сказала спикер Совета Федерации.





По ее словам, при таком многоплановом сотрудничестве периодически могут появляться какие-то проблемы, рабочие вопросы. "Но главное, что есть воля у наших лидеров стран решать их, решать в спокойном конструктивном рабочем ключе. Я думаю, что это относится и к вопросам, которые сегодня есть проблемными в энергетической сфере. Я уверена, они будут разрешены", - заявила Матвиенко.