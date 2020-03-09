Зачем Лукашенко собирает главредов российских СМИ?

Алексей Венедиктов в программе «Дай Дудя», встреча официального белорусского лидера с российскими журналистами сдвинута на день — с 12 на 13 марта, Как заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»в программе «Дай Дудя», встреча официального белорусского лидера с российскими журналистами сдвинута на день — с 12 на 13 марта, пишет Завтра твоей страны.





Ранее Венедиктов сообщал, что «11-12 марта большая группа главных редакторов разных российских СМИ приглашена к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко». Для чего?





Лукашенко хочет объяснить российскому обществу свою позицию по белорусско-российским отношениям, попытаться повлиять на российское общество, а через него на Кремль, считает белорусский политолог Валерий Карбалевич.









— Это давняя традиция, правда, до сих пор приезжали журналисты из региональных СМИ и перед ними Лукашенко долго и настойчиво выступал. А теперь трудно сказать, какой будет уровень. Но если Венедиктова приглашают, значит, это элитные СМИ. Это как бы наш залп в белорусско-российской информационной войне.





— Имеет ли белорусский глава сказать что-то особенное российским редакторам?





— Думаю, будет то, что он говорит последние двадцать пять лет по поводу российско-белорусских отношений. Это он повторит и сейчас, ничего принципиально нового он сказать не может. Будет говорить, что Беларусь самый надежный союзник России, что сам он вообще-то за интеграцию, но интеграцию в других условиях, по другому принципу: сначала равные условия для субъектов хозяйствования и только потом переход к другим этапам интеграции. Обычная позиция белорусской стороны.





— Некоторые российские эксперты все же не исключают полномасштабной информационной войны против Лукашенко со стороны российских медиа перед президентскими выборами в Беларуси. Считаете ли вы такое возможным?





— Информационные атаки со стороны российских СМИ происходят и сейчас, особенно на телеграмм-каналах, выпады периодически случаются. Но полноценная информационная война? Я не знаю, какой в этом смысл. Если бы ставилась какая-то понятная задача и Россия хотела ее реализовать, тогда в этом был бы смысл. А так пока я не вижу признаков информационной войны такого уровня, как в 2010-м году, когда вышел сериал «Крестный батька».





— Могут ли российские СМИ как-то влиять на свои власти в нынешних условиях? Не надоело ли Лукашенко общаться с российскими журналистами за все эти годы?





— Раньше эта схема работала. Когда был острый конфликт, кризис, Лукашенко резко обострял ситуацию и переносил конфликт в публичную плоскость, стучал кулаком по столу, иногда даже грубовато комментировал позицию Кремля, и Москва каким-то образом откручивала назад. Она шла на уступки, давала очередные льготы. Лукашенко сейчас действует по старой схеме и по старой логике.





Другое дело, насколько этот метод будет работать сегодня. Я очень сомневаюсь.





Во-первых, российские СМИ стали гораздо более подконтрольными власти, чем это было раньше, особенно центральные, федеральные каналы. Во-вторых, судя по всему, в Москве принято стратегическое решение о резком сокращении субсидий и экономической помощи Беларуси. И вряд ли Лукашенко, апеллируя к СМИ, к российскому обществу и даже к российской элите, может повлиять на Кремль, потому что Кремль стал гораздо более независимым от общества и от собственной элиты, чем это было прежде. Я не думаю, что в этот раз прежняя схема сработает.



