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Витебская область голосует за Северинца

8 марта завершился трехдневный тур участников народного голосования по выборам единого кандидата от оппозиции на президентскую кампанию 2020 года. Последние праймериз прошли в Поставах.

Здесь одержал победу сопредседатель Белорусского христианской демократии Павел Северинец. Как до этого в Поставах и Миорх.

За Юрия Губаревича проголосовали 4 человека, за Николая Козлова - 2.

Всего за три дня в шести городах Павел Северинец получил поддержку 150 человек из 237 участников голосования. И только в Городке люди, пришедшие на встречу, выбрали Юрия Губаревича.

Следующая встреча пройдет во вторник, 10 февраля, в Лепеле.
"Белорусский партизан"
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