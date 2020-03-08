В Саудовской Аравии арестовали брата короля Салмана Аль Сауда принца Ахмеда бин Абдель Азиза и его племянника принца Мухаммеда бен Наиф бин Абдулазиза по подозрению в госизмене. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.





Сообщается, что им может грозить наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.





По данным издания, задержанным инкриминируют подготовку к госперевороту: якобы они пытались свергнуть 84-летнего короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бен Салмана.





Официальные власти Саудовской Аравии пока эту информацию не прокомментировали.





The Wall Street Journal называют принцев Ахмеда и Мухаммеда одними из возможных наследников престола, который, в отличие от классических монархий, не передается от отца сына. В Саудовской Аравии король сам выбирает наследника, после чего его должен утвердить Совет Преданности.