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В Саудовской Аравии арестовали брата и племянника короля: им грозит казнь

По данным WSJ, принца Ахмеда и принца Мухаммеда задержали по подозрению в госизмене.

В Саудовской Аравии арестовали  брата короля Салмана Аль Сауда принца Ахмеда бин Абдель Азиза и его племянника принца Мухаммеда бен Наиф бин Абдулазиза по подозрению в госизмене. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Сообщается, что им может грозить наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.

По данным издания, задержанным инкриминируют подготовку к госперевороту: якобы они пытались свергнуть 84-летнего короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Официальные власти Саудовской Аравии пока эту информацию не прокомментировали.

The Wall Street Journal называют принцев Ахмеда и Мухаммеда одними из возможных наследников престола, который, в отличие от классических монархий, не передается от отца сына. В Саудовской Аравии король сам выбирает наследника, после чего его должен утвердить Совет Преданности.
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