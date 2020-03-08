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Госпитализирован экс-президент Армении Роберт Кочарян

Госпитализирован экс-президент Армении Роберт Кочарян. У него проблемы с давлением. Бывшего президента Армении доставили в ереванский медцентр.

Как передает  РИА Новости,  об этом сообщил глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

«Кочарян госпитализирован в медцентр «Наири» из-за перепада давления. Сейчас медицинский консилиум решает, сколько он должен пробыть в больнице», — сказал Согомонян.

По его словам, сейчас Кочарян чувствует себя хорошо.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008-го. Экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.
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