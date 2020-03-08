Как рассказал один из кандидатов Павел Северинец, чиновник задал оппозиционерам много вопросов, в том числе про сельское хозяйство и воспитание детей, а затем проголосовал, передает белорусская служба Радио "Свобода"





Всего на "Народное голосование" оппозиции в Миорах пришло 18 человек. Павел Северинец победил, набрав 11 голосов, 4 голоса получил представитель ОГП Николай Козлов, 2 голоса получила Ольга Ковалькова, а за Юрия Губаревича и Алексея Янукевича не проголосовал никто. Один бюллетень оказался незаполненным.