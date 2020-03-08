Канопацкая планирует встретиться с Лебедько и Козловым в суде

Об этом она заявила в прямом эфире Еврорадио . Поводом она назвала видео, размещенное на Youtube-канале Объединенной гражданской партии. В этом видео Канопацкая была названа "Анкой-пулеметчицей из окружения Александра Лукашенко".





По мнению Канопацкой, видеоролик является оскорбительным и нарушает законодательство Беларуси. Вспомнив слова Козлова, она сказала: "Для того чтобы он не снижал планку, мы встретимся с ним в зале судебных заседаний".





Напомним, что по инициативе ОГП и БСДП (Грамада) Канопацкая была исключена из оппозиционных праймериз.