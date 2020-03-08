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Канопацкая планирует встретиться с Лебедько и Козловым в суде

Анна Канопацкая грозит подать в суд на председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова и ее экс-председателя Анатолия Лебедько.

Об этом она заявила в прямом эфире Еврорадио. Поводом она назвала видео, размещенное на Youtube-канале Объединенной гражданской партии. В этом видео Канопацкая была названа "Анкой-пулеметчицей из окружения Александра Лукашенко".

По мнению Канопацкой, видеоролик является оскорбительным и нарушает законодательство Беларуси. Вспомнив слова Козлова, она сказала: "Для того чтобы он не снижал планку, мы встретимся с ним в зале судебных заседаний".

Напомним, что по инициативе ОГП и БСДП (Грамада) Канопацкая была исключена из оппозиционных праймериз.
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