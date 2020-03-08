На праймериз в Миорах победил Северинец

Второе место у председателя Объединенной гражданской партии Николая Козлова - 4 голоса, а третье - у председателя Социально-христианского движения Ольги Ковальков - 2.





Сегодня народное голосование пройдет также в Шарковщине и Поставах.





Пока у Северинца три победы -- в Витебске, Новополоцке и Миорах. В Городке победил Юрий Губаревич.







