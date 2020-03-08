Прежде всего речь идет о Донбассе - как вариант противостояния армейских структур, одна из которых вооружена и снабжается по российским стандартам, а вторая находится в переходном периоде от советского к западному вооружению. Ну и, конечно, - Сирия. Тут обкатывают все свои новинки опять-таки россияне (стоит вспомнить, например, вояж пары опытных истребителей 5-го поколения Су-57), израильтяне, американцы и даже иранцы с турками.





Со стороны Украины тут просто непаханная нива для анализа и отработки собственных теоретических и практических построений. Ведь с одной стороны, на Донбассе нам противостоит Россия, а с другой - в последние годы у нас на вооружении появилось достаточно большое количество образцов техники и вооружения турецкого производства.





Однако некоторые вещи остаются неизменными - так, в ходе последнего по времени обострения снова с крайне негативной стороны проявил себя зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" С-1, который ныне является основой армейской ПВО армии РФ. В Сети в числе прочего появились кадры уничтожения работающего (!) комплекса ударным беспилотником. Хотя российские СМИ поспешили объявить эти кадры "ливийскими", однако сомнений в том, что это именно кадры из Сирии нет.





Тем более что это уже далеко не первый случай уничтожения комплекса именно в Сирии. Последний по времени случай отмечен 21 января прошлого года. Тогда во время очередного удара ВВС Израиля по иранским и сирийским целям "Панцирь" попал под раздачу Армии обороны Израиля. Тогда видео с уничтожением новейшего российского комплекса выложила в Тwitter чуть ли не в режиме онлайн пресс-служба израильской армии.





Интересно, что до сих по неясно, каким именно оружием был уничтожен зенитно-пушечный комплекс российского производства - и, по всей видимости, под управлением российского расчета. Есть несколько версий, и в числе возможных претендентов на победу фигурируют и крылатая ракета Delilah, и ракета Spike NLOS, и ударный беспилотник. Причем последняя версия - наиболее вероятная.





Отметим, что еще в 2006 г. Россия и Сирия заключили контракт на покупку 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и 850 ракет к ним общей стоимостью порядка $730 миллионов. Поставки осуществлялись с 2008 по 2011 гг.





Причем россияне сделали свои выводы, и ныне продолжается модернизация комплекса. Однако при таком количестве недостатков вполне может оказаться, что проще сделать новый. Ведь несмотря на определенные достоинства, о которых трубят российские пропагандисты: наличие автоматического режима функционирования, в том числе в составе подразделения, а также заявленная разработчиком возможность стрельбы по целям с места и в движении как пушечным, так и ракетным вооружением, недостатков не то что много, но очень много.





Итак, как показала война в Сирии, комплекс вообще не может бороться с беспилотниками с небольшой скоростью, так как изначально "затачивался" под более скоростные цели (так как у него всего два метода наведения зенитной управляемой ракеты). И этим недостатком вовсю пользуются противники. И хотя, по некоторым данным, этот недостаток устранен в последних версиях "Панциря", однако пока комплексы, каждый ценой по $75 млн, горят с завидной периодичностью.





Второй момент - время загрузки полного боекомплекта с помощью транспортно-заряжающей машины достаточно велико и составляет 25-30 минут.





И еще. Для удешевления конструкции самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс смонтировали на обычном коммерческом шасси КАМАЗ-6560, а не на специальном шасси, созданном по техническому заданию военных. В итоге "Панцирь" не может двигаться по всем типам дорог и участкам местности. И поэтому регулярно переворачивается даже при движении по автострадам - так было, например, в октябре 2015 г., когда ЗРПК российской армии перевернулся на горной дороге вблизи населенного пункта Чемитоквадже в районе Сочи.





Или 4 мая 2018 г., когда недалеко от нефтеперерабатывающего завода в районе сирийского Банияс перевернулся "Панцирь-С1", принадлежащий сирийской армии.





Кроме того, военные специалисты отмечают, что из-за коммерческого происхождения шасси "Панцирь" имеет недостаточную габаритную ширину и высокое расположение центра массы, что в принципе не позволяет вести огонь из пушек комплекса на ходу в поперечном направлении относительно движения в связи с риском опрокидывания.





Какие выводы можно сделать из негативного сирийского опыта "Панциря"? Прежде всего стоит отметить, что с этим комплексом наши военные сталкивались в ходе боевых действий - российским расчетом сбит как минимум один наш бомбардировщик Су-24 и боевой вертолет Ми-24. И это только те случаи, в которых имеет "железное" подтверждение, а еще как минимум два случая поражения нашей авиатехники относятся к категории "предположительно".





По информации автора, по крайней мере в одном случае в 2015 г. российский "Панцирь" попал под огонь нашей артиллерии и был отправлен на капитальный ремонт в РФ. Еще два случая огневого поражения пока не имеют материального подтверждения в виде фото или видео, но их появление - только вопрос времени.





Итак, прежде всего при разработке отечественного перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса для замены "Тунгуски", работы над которым ведутся сейчас достаточно активно, стоит обратить внимание на гусеничное шасси. Либо на колесное шасси, специально разработанное под этот проект. А так как с колесной техникой и ее разработкой у нас пока большие проблемы, то таки имеет смысл в качестве основы рассматривать танковую базу - благо с этим у нас проблем нет и на выбор есть как минимум три-четыре варианта. При этом конечно хотелось бы говорить о стандартизации в рамках ВСУ.





Второй момент - очень важно при создании отечественного ЗРПК отработать методики противодействия именно ударным БПЛА, которые занимают все большее место в современных армиях, вытесняя даже пилотируемую авиацию.



