- Функция политика в несвободной стране - это бороться за освобождение страны. Мы дадим возможность, если получится, культурным менеджером и политиком по совместительству, сделать этот концерт. Хотя жаль будет, если они отодвинут от этого дела настоящих культурных менеджеров: Белоуса, Пальчиса, Мотолько, -- заявил политик в интервью Радио Рацыя ..





Напомним, что в Минске митинг-концерт по случаю 102-й годовщины с момента провозглашения Белорусском Народной Республики должен состояться состоится 22 марта. Время и место еще определяются. В Оргкомитете принимают участие члены партий БСДП, ОГП, БХД и Движения "За Свободу".