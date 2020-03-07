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Кадыров - Госдепу: Половину скакунов продал, деньги отдал детям

Кадыров ответил на претензии Госдепа о счетах в иностранных банках и бизнесе за рубежом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у него нет зарубежных счетов в банках и бизнеса. 

Он написал в телеграм-канале, что конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон сделали запрос в Госдеп США по поводу его бизнеса и банковских счетов за рубежом. Госдеп ответил, что собирает информацию о предпринимательской деятельности Кадырова за пределами РФ. 

«Госдеп возмущен, что ОАЭ и Фонд имени шейха Халифа финансируют инвестпроекты и оказывают поддержку предпринимателям.

Я никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса, нет у меня счетов в иностранных банках. […] Фонд шейха Халифа помогает сотням молодых людей начать свое дело, создает рабочие места. При поддержке ОАЭ в Грозном строится международный университет. Это все делается для народа, о правах которого якобы печется Госдеп», — написал глава Чечни.

Transparency: лошади Кадырова зарабатывают в три раза больше, чем он сам
«Мои лошади давали работу тренерам, жокеям, конюхам. Гонорары уходили на содержание лошадей и персонала. Почти половину лошадей уже продал и подарил любителям конного спорта. Полученный доход будет указан в декларации, если это интересно», — уточнил он. 

По словам Кадырова, все средства от реализации скакунов он распределил между детьми, чтобы они решили жилищные вопросы. 
Источник: znak.com
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